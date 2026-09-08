Xe bán tải PHEV của Nissan sắp vào Đông Nam Á, VinFast VF Wild có thêm đối thủ cạnh tranh

Nissan Frontier Pro chuẩn bị ra mắt tại Philippines trong lúc bán tải điện hóa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại khu vực, mở ra câu hỏi liệu Việt Nam có nằm trong kế hoạch tiếp theo của hãng xe Nhật.

Theo Drive, Philippines có thể trở thành thị trường Đông Nam Á đầu tiên mở bán Nissan Frontier Pro. Tại đây, mẫu bán tải này sẽ mang tên Navara Pro PHEV, tận dụng độ nhận diện của dòng Navara vốn đã quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

Sản xuất tại Trung Quốc

Frontier Pro được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc thông qua liên doanh giữa Nissan và Dongfeng. Ngay từ đầu, mẫu bán tải này đã được định hướng cho thị trường quốc tế, thay vì chỉ phục vụ riêng khách hàng Trung Quốc.

Nissan Frontier Pro trưng bày tại một sự kiện ở Trung Quốc vào tháng 11/2025. Ảnh: Thượng Tâm.

Frontier Pro sử dụng khung gầm rời, dài 5.520 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm. Kích thước này lớn hơn Navara đang bán tại Đông Nam Á và khá tương đồng với BYD Shark 6.

Tại Trung Quốc, xe có 3 lựa chọn động cơ. Bản xăng tăng áp 2.0 lít mạnh 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Ở giữa là động cơ diesel 2.3 lít tạo ra 190 mã lực và 500 Nm. Cả 2 phiên bản động cơ này sử dụng hộp số tự động 8 cấp.

Đáng chú ý nhất là Frontier Pro PHEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Đây cũng là cấu hình dự kiến Nissan lựa chọn cho thị trường Philippines.

Tại thị trường Trung Quốc, Frontier Pro PHEV sử dụng bộ pin 32,9 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 131 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 1.050 km.

Khoang nội thất Nissan Frontier Pro nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và thiết kế thiên về trải nghiệm xe du lịch. Ảnh: Nissan.

Nội thất Frontier Pro cũng được thiết kế gần với xe du lịch hơn bán tải truyền thống. Xe có màn hình trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cần số điện tử cùng nhiều trang bị hỗ trợ lái và tiện nghi hiện đại.

Bắt nhịp xu hướng điện hóa tại Đông Nam Á

Việc sắp ra mắt Frontier Pro PHEV tại Đông Nam Á được xem là bước đi kịp thời của Nissan, trong bối cảnh phân khúc bán tải điện hóa trong khu vực đã bắt đầu hình thành.

BYD Shark 6 mở bán tại Campuchia từ tháng 10/2024, sau đó tiếp tục có mặt tại Lào, Philippines và Brunei.

BYD Shark 6 là một trong những mẫu bán tải PHEV tiên phong mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á. Ảnh: BYD.

Philippines còn có Changan Hunter K50 EREV ra mắt tháng 4/2025 với công suất tối đa 268 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm và tầm hoạt động kết hợp được công bố hơn 1.000 km. Đến cuối năm 2025, Geely tham gia phân khúc này bằng mẫu Radar RD6 thuần điện và PHEV.

Tại Việt Nam, VinFast VF Wild là dự án đáng chú ý nhất. Mẫu bán tải được giới thiệu lần đầu dưới dạng concept điện tại CES 2024 và gần đây liên tục xuất hiện dưới dạng xe chạy thử tại Việt Nam. Theo giới truyền thông trong nước, mẫu xe bán tải đầu tiên của VinFast dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Nếu Frontier Pro tiếp tục được Nissan mở rộng sang các thị trường khác ở Đông Nam Á, Việt Nam là lựa chọn đáng chú ý khi mẫu bán tải Navara vẫn đang được phân phối.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Navara tại Việt Nam chưa thực sự khả quan. Dù Nissan không công bố doanh số Navara theo tháng, sự lép vế của mẫu bán tải này vẫn thể hiện khá rõ khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc.

Tại Việt Nam, Nissan Navara chưa tạo được sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc bán tải. Ảnh: Nissan.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong nửa đầu năm 2026, Ford Ranger bán 6.986 xe, Toyota Hilux đạt 3.981 xe, trong khi Mitsubishi Triton cũng vượt mốc 1.500 xe.

Trong bối cảnh Navara hiện tại chưa tạo được sức cạnh tranh đáng kể tại Việt Nam, Frontier Pro PHEV có thể trở thành lựa chọn giúp Nissan làm mới vị thế trong phân khúc. Nếu được đưa về nước, hệ truyền động điện hóa cùng loạt trang bị mới sẽ tạo thêm khác biệt so với mẫu Navara đang bán hiện nay.