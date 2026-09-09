Tổng thống Nga Putin đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.
Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
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Sau vụ khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ ở Hải Phòng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiểm tra đột xuất, toàn diện cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có “vẽ bệnh, moi tiền”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc sửa đổi 3 luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kiểm soát chặt quyền lực trong xây dựng pháp luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi, đánh giá đầy đủ tác động và tránh phát sinh khoảng trống, xung đột pháp lý.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam - Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân...
Nhà ở đã được đưa vào Luật Dân số như một công cụ hỗ trợ người dân sinh và nuôi con. Nhưng nếu giá nhà vẫn vượt quá xa thu nhập, khoảng cách từ mong muốn khuyến sinh đến quyết định sinh con sẽ còn rất dài.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Phương án quy hoạch đang lấy ý kiến nghiên cứu không gian ngầm đa tầng quanh Hồ Gươm, kết nối ga C9 và phát triển theo định hướng TOD, kết hợp giao thông, đỗ xe, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.
Trong giai đoạn thí điểm, Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai ít nhất 3 dịch vụ bay tầm thấp, thu hút 5 doanh nghiệp tham gia và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Các hoạt động hướng tới giảm 40% thời gian và 30% chi phí vận chuyển.
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Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận theo hướng mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại quảng trường, công viên và cảnh quan, đồng thời nghiên cứu hạ giải một số công trình.