Loạt ô tô 7 chỗ giá dưới 500 triệu đồng

Khoảng giá dưới 500 triệu đồng vốn chủ yếu dành cho sedan, hatchback hoặc SUV cỡ nhỏ, nhưng hiện người mua đã có thể lựa chọn một số mẫu xe 7 chỗ rộng rãi.

Wuling Grango - 499 triệu đồng

Là mẫu xe vừa ra mắt thị trường Việt Nam, Wuling Grango được định vị ngay trong nhóm MPV giá thấp với mức niêm yết 499 triệu đồng. Mức giá này giúp mẫu xe điện 7 chỗ trở thành một trong những lựa chọn có giá công bố thấp nhất phân khúc hiện nay.

Với giá niêm yết 499 triệu đồng, Wuling Grango trở thành một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá công bố thấp nhất thị trường hiện nay. Ảnh: Wuling.

Grango dài 4.515 mm, trục cơ sở 2.850 mm và bố trí 7 chỗ theo kiểu 2-2-3. Hàng ghế thứ 2 gồm 2 ghế độc lập - cấu hình thường thấy trên các mẫu MPV tiền tỷ.

Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 75 kW, tương đương 101 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm. Bộ pin dung lượng 32,6 kWh cho phạm vi di chuyển công bố khoảng 300 km sau mỗi lần sạc.

Dù có lợi thế về giá, phạm vi hoạt động khoảng 300 km là một điểm trừ của Grango. Con số này tương đối ngắn nếu đặt cạnh một số mẫu MPV điện tại Việt Nam có tầm hoạt động trên 400 km như BYD M6 (420 km) và VinFast Limo Green (450 km). Bên cạnh đó, người dùng cũng cần cân nhắc điều kiện sạc khi mạng lưới trạm sạc bên thứ 3 hiện chưa phủ rộng như hệ thống của VinFast.

Hyundai Stargazer - 483 triệu đồng

Với giá niêm yết 489 triệu đồng, Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn vốn là một trong những mẫu xe 7 chỗ rẻ nhất thị trường. Theo tìm hiểu của VietTimes, mẫu MPV này đang được một đại lý ở Hà Nội rao bán với giá 483 triệu đồng, tức giảm 6 triệu đồng.

Nhờ ưu đãi cho lô sản xuất năm 2025, Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn đang được rao bán với giá 483 triệu đồng. Ảnh: Hyundai.

Điểm cần lưu ý là xe thuộc lô sản xuất năm 2025, tức phiên bản đời cũ, trong khi phiên bản mới đã được Hyundai đưa về Việt Nam.

Stargazer tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Xe dài 4.460 mm, có trục cơ sở 2.780 mm và bố trí 7 chỗ ngồi.

Do là phiên bản thấp nhất, trang bị trên xe tập trung vào nhu cầu cơ bản với ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, cửa gió cho hàng ghế sau và cảm biến lùi. Đây là lựa chọn đáng chú ý với người cần một chiếc MPV số tự động nhưng muốn giữ ngân sách quanh 500 triệu đồng.

MG G50 MT - 395 triệu đồng

Giữ vị trí rẻ nhất trong danh sách là MG G50 bản MT với giá bán thực tế 395 triệu đồng. Mẫu xe này vốn có giá niêm yết 559 triệu đồng nhưng đang được ưu đãi tới 164 triệu đồng để xả xe tồn kho. Lô xe áp dụng ưu đãi được sản xuất năm 2025.

MG G50 bản MT được giảm tới 164 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 395 triệu đồng cho lô xe sản xuất năm 2025. Ảnh: MG.

Đáng chú ý, G50 không phải MPV cỡ nhỏ. Xe dài 4.825 mm, trục cơ sở 2.800 mm và bố trí 8 chỗ ngồi, lớn hơn những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Xét về kích thước tổng thể, G50 thậm chí ngang ngửa Toyota Innova Cross (dài 4.755 mm và trục cơ sở 2.850 mm).

MG G50 MT sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Xét riêng thông số động cơ, G50 mạnh hơn đáng kể so với Xpander và Veloz Cross, 2 mẫu MPV cỡ nhỏ mạnh khoảng 105 mã lực.

Đổi lại mức giá 395 triệu đồng, người mua phải chấp nhận hộp số sàn và trang bị tương đối cơ bản. Dù vậy, một mẫu MPV 8 chỗ, kích thước lớn nhưng có giá thực tế dưới 400 triệu đồng vẫn là lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.