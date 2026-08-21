BYD M6 sắp bổ sung bản hybrid tại Việt Nam

Theo nguồn tin của VietTimes, BYD dự kiến ra mắt phiên bản hybrid của mẫu MPV M6 tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thời điểm ra mắt và giá bán của mẫu xe này chưa được tiết lộ. Sự xuất hiện của biến thể mới sẽ giúp M6 có thêm lựa chọn bên cạnh bản thuần điện đang được phân phối với giá 756 triệu đồng.

BYD M6 DM có thiết kế gần giống bản thuần điện nhưng được bổ sung lưới tản nhiệt cỡ lớn phía trước để phục vụ động cơ xăng. Ảnh: BYD.

Ra mắt hồi tháng 5 tại Indonesia, BYD M6 DM được trang bị động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm.

So với M6 thuần điện đang bán tại Việt Nam có công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, bản M6 DM gần như tương đương về công suất nhưng mô-men xoắn thấp hơn 100 Nm.

Tại Indonesia, M6 DM có 2 phiên bản dùng pin 7,4 kWh và 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt 45 km và 110 km. Nếu kết hợp với bình xăng đầy, mẫu MPV này cho quãng đường di chuyển kết hợp lên đến 1.300 km, theo công bố tại Indonesia.

BYD M6 DM sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện. Ảnh: Paultan.

Xe hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC tối đa 26 kW, đồng thời có tính năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Tổng thể, M6 DM không khác biệt quá nhiều so với bản M6 thuần điện. Chi tiết dễ nhận thấy nhất là xe có thêm phần lưới tản nhiệt phía trước để phù hợp với động cơ xăng. Xe còn có các chi tiết ốp nhựa đen quanh thân, giá nóc và bộ mâm hợp kim 17 inch trên cấu hình cao.

M6 DM có kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.695 mm. Chiều dài cơ sở 2.800 mm, khoảng sáng gầm 170 mm. So với M6 thuần điện, M6 DM rộng hơn 20 mm và cao hơn 5 mm.

Bên trong, cần số của xe dời lên sau vô-lăng, không còn đặt ở bệ trung tâm như bản thuần điện. Các trang bị đáng chú ý gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch, sạc điện thoại không dây, Apple CarPlay/Android Auto.

Khoang lái BYD M6 DM được bố trí lại cần số lên phía sau vô-lăng, trong khi màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số là những trang bị nổi bật. Ảnh: Paultan.

Tại Indonesia, BYD M6 DM có giá từ 298-390 triệu rupiah, tương đương khoảng 440-576 triệu đồng.

Việc bổ sung phiên bản hybrid sẽ giúp M6 tiếp cận nhóm khách hàng cần một mẫu MPV tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Đây cũng là khoảng trống mà bản thuần điện khó đáp ứng với những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe với cường độ cao.

M6 đang là một trong những sản phẩm chủ lực của BYD tại Việt Nam. Theo số liệu hãng công bố vào tháng 3, mẫu xe này đã đạt doanh số gần 2.000 chiếc sau hơn một năm mở bán và là mẫu xe thuần điện bán chạy nhất của BYD tại thị trường trong nước.