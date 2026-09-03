Huấn “Hoa Hồng" nói biết trước kết quả xổ số để lừa tiền của người chơi lô đề

Bùi Xuân Huấn tức Huấn "Hoa Hồng" lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số để lừa, chiếm đoạt tiền.

Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về tiến độ điều tra các vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”), Phú Lê và một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ án Huấn Hoa Hồng, theo thiếu tướng Toản, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can để điều tra hai tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra xác định vụ việc liên quan hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok, với doanh thu trên 300 tỷ đồng.

Đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu tướng Toản cho biết trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Bùi Xuân Huấn sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải thông tin trên các tài khoản Facebook, Zalo, thể hiện bản thân biết trước được kết quả xổ số trong ngày.

"Trên cơ sở đó, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cung cấp thông tin về các số lô, số đề với kỳ vọng có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, những người tham gia không trúng và khi liên hệ, Huấn không trả lại tiền mà chiếm đoạt", thiếu tướng Toản thông tin.

Từ nội dung tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng”), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn) và 3 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Huấn “Hoa Hồng” bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2015, Huấn “Hoa Hồng” hoạt động trên mạng xã hội Facebook, TikTok và tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huấn đã phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Công an cũng xác định lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.