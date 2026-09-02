Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách dịp lễ 2/9, tăng 37%

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025 nhờ chuỗi sự kiện hấp dẫn và công tác truyền thông, quảng bá được triển khai đồng bộ.

Sôi động với hàng loạt sự kiện

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, Đà Nẵng và các địa bàn lân cận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn lớn nhất là Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ 30/8 - 6/9, thu hút gần 5.000 người đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các sân pickleball khu vực trung tâm.

Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ 30/8 - 6/9, thu hút gần 5.000 người đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ là điểm nhấn thu hút lượng lớn du khách đến Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh năm nay. Ảnh XM.

Song song đó, Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” diễn ra từ 28/8 đến 2/9, kết nối di sản, nghề thủ công với thiết kế, công nghệ và nghệ thuật đương đại tại nhiều không gian ở Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Công viên APEC (2-4/9) ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360°, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đưa người xem trở về chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác cũng được tổ chức như Vũ hội đường phố “Nhịp điệu tự hào”, Âm nhạc đường phố, Hô hát Bài Chòi, trình diễn vở Tuồng “Hòn vọng phu”, Chương trình “Sắc màu di sản” tại Mỹ Sơn và “Vũ điệu Champa” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Về thể thao, ngoài pickleball còn có Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống thành phố mở rộng, Giải Đua thuyền Rowing Biển vô địch quốc gia, Giải Sailing và Ván chèo đứng vô địch trẻ quốc gia.

Các sản phẩm đặc trưng cũng được quảng bá mạnh mẽ qua Chương trình giới thiệu Sâm Ngọc Linh (28-29/8) tại khu vực chợ đêm Sơn Trà và Phiên chợ Sâm Ngọc Linh (1-3/9) tại Nam Trà My.

Nhiều điểm đến triển khai ưu đãi và hoạt động đặc sắc: miễn phí tham quan tại các bảo tàng; Sun World Bà Nà Hills áp dụng chính sách giảm đến 50% cho khách 18-25 tuổi; Công viên nước Mikazuki tổ chức nhiều show diễn; các show “Ký ức Hội An”, “Teh Dar” và phun lửa, phun nước trên cầu Rồng diễn ra hàng đêm từ 28/8 đến 2/9.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng đồng loạt triển khai chương trình kích cầu với nhiều ưu đãi tour trong nước và quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách trong dịp lễ 2/9 năm nay.

Đón hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt. Khách lưu trú đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương khoảng 75%. Khách tập trung chủ yếu tại các cơ sở lưu trú ven biển và trung tâm thành phố, đặc biệt khu vực phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà cùng Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Về đường hàng không, từ ngày 29/8 - 2/9, Đà Nẵng đón 810 chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất khai thác bình quân 162 chuyến/ngày, tăng khoảng 26 chuyến/ngày. Trong đó, chuyến bay nội địa đạt 498 chuyến (tăng 25%), tần suất trung bình 100 chuyến/ngày; chuyến bay quốc tế đạt 312 chuyến (tăng 9,4%), tần suất trung bình 62 chuyến/ngày. Hãng Vietnam Airlines đã khai thác trở lại đường bay Đà Lạt – Đà Nẵng từ ngày 19/8 với tần suất 10 chuyến/tuần.

Du khách tham gia trải nghiệm du lịch tại Khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa 7 mẫu Hội An. Ảnh VD.

Về đường sắt, ngoài các chuyến thường xuyên, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã tăng cường chạy thêm 4 chuyến tàu khách Bắc – Nam SE23/SE24 và các chuyến tàu khu đoạn (trong đó có tuyến Hà Nội – Đà Nẵng và Sài Gòn – Đà Nẵng) nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển.

Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, Đà Nẵng đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2026 trên Booking.com và Agoda, đồng thời xếp thứ 3 về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka.

Với kết quả này, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế trong dịp lễ lớn đầu tiên của năm.