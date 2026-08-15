Vì sao Huấn Hoa Hồng và vợ bị khởi tố?

Huấn "Hoa Hồng" cùng vợ và 3 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Công an đọc lệnh bắt Huấn Hoa Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, gồm Bùi Xuân Huấn hay còn gọi là Huấn "Hoa Hồng”) và 4 người khác, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người liên quan gồm Hoàng Ngọc Cường (Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Ngoài tội danh trên, Huấn còn bị khởi tố bổ sung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, Bùi Xuân Huấn hoạt động trên Facebook, TikTok, tạo dựng ảnh hưởng và thu hút hàng triệu người theo dõi. Huấn bị cho là có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát ngôn và truyền bá nội dung phản cảm, gây tranh cãi, ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều người, nhất là giới trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra bước đầu, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn và các đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

Bùi Xuân Huấn sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ (nay thuộc tỉnh Lào Cai), được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua các video livestream, YouTube và TikTok. Trang Facebook cá nhân của Huấn hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Những năm qua, Huấn “Hoa Hồng” nhiều lần gây chú ý bởi các phát ngôn và hoạt động trên mạng xã hội. Tháng 9/2019, Huấn bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện dương tính với ma túy và bị áp dụng biện pháp cai nghiện. Tháng 3/2020, Công an TP Lào Cai tiếp tục phát hiện người này dương tính với ma túy.

Tháng 7/2020, Huấn bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì tự biên tập, xuất bản 2 cuốn sách không phép và kinh doanh khi chưa đăng ký.

Tháng 8/2020, người này bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook. Đến tháng 11/2020, Huấn tiếp tục bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ video cắt ghép sử dụng hình ảnh, logo chương trình Chuyển động 24h của VTV gây hiểu nhầm cho người xem.

Gần đây, Huấn “Hoa Hồng” tiếp tục được nhắc đến trong một số tranh cãi trên mạng xã hội liên quan hoạt động từ thiện. Trong vụ việc này, "giang hồ mạng" Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky).