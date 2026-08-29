Một siêu thị liên quan loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm về đăng ký lưu hành

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát hiện 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee có thông tin về giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố không đúng với hồ sơ được cấp.

Vụ việc được phát hiện sau khi Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận đơn tố cáo về hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay của cửa hàng Siêu thị Ba Lan và việc nhập lậu hàng của Công ty vận chuyển TRON.

11 sản phẩm bị Cục An toàn thực phẩm "tuýt còi"

Danh sách 11 sản phẩm gồm Creatine Ostrovit, Creatine monohydrate, Magnesium citrate 400 mg + B6, Ostrovit Omega 3 D3 + K2, Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2, Caffeine 200 mg, Ostrovit Zinc Picolinate, CLA+Greentea+L-Carnitine, ZMAdvanced, Ostrovit Ashwagandha vege và OstroVit L-theanine.

Đáng chú ý, trường hợp Creatine Ostrovit được phản ánh sử dụng số 1648/2021/ĐKSP. Tuy nhiên, theo hồ sơ được Cục An toàn thực phẩm cấp, số giấy này thuộc về thực phẩm bảo vệ sức khỏe ELASTEN do Công ty TNHH Elasten Việt Nam công bố.

Một trường hợp khác, Ostrovit Omega 3 D3 + K2 được phản ánh sử dụng số 5221/2024/ĐKSP. Trong khi đó, theo phụ lục của Cục An toàn thực phẩm, số giấy này được cấp cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci Lipocan Brios do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Lê Gia công bố.

Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2 được phản ánh dùng số 186/2024/ĐKSP. Tuy nhiên, hồ sơ được Cục nêu trong phụ lục lại là thực phẩm bảo vệ sức khỏe MỠ MÁU TW3 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 công bố.

Với Caffeine 200 mg, số giấy được phản ánh là 4245/2023/ATTP-XNCB. Cục An toàn thực phẩm cho biết giấy tiếp nhận tương ứng số 4245/2023/ĐKSP được cấp cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe STAR MEN do Công ty TNHH Dược phẩm Phú Trí Đức công bố.

Tương tự, Ostrovit Zinc Picolinate được phản ánh cùng số 7742/2024/ĐKSP, nhưng sản phẩm tương ứng với hồ sơ Cục cấp là OSTROVIT® OMEGA 3 EXTREME do Công ty TNHH Best Nutrition công bố.

CLA+Greentea+L-Carnitine được phản ánh với số 3912/2024/ATTP-XNCB, trong khi hồ sơ Cục An toàn thực phẩm nêu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe XƯƠNG KHỚP V.LIFE do Công ty TNHH Dược phẩm Verdant Life Việt Nam công bố.

Ba sản phẩm còn lại trong danh sách là ZMAdvanced, Ostrovit Ashwagandha vege và OstroVit L-theanine.

Shopee phải ngừng bán, gỡ thông tin

Từ kết quả rà soát, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương kiểm tra việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đặc biệt, Shopee phải ngừng ngay việc kinh doanh, đồng thời, gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn trước đó về quản lý thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục trước ngày 10/9/2026.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương thông báo tới các sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn như Lazada… yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, nhất là khi phát hiện sản phẩm có thông tin công bố không phù hợp với hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Riêng với Sở Y tế Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON về việc nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, đề nghị chuyển đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Vụ việc cho thấy một lỗ hổng đáng chú ý trong kiểm soát thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường thương mại điện tử: một dãy số giấy công bố có thể tạo cảm giác sản phẩm đã được cơ quan quản lý xác nhận. Nhưng nếu số giấy được gắn với một sản phẩm khác, người tiêu dùng rất khó nhận biết nếu không có dữ liệu để đối chiếu.