Vị Tiến sĩ miệt mài “đánh thức” nguồn lực xứ Huế

Từ ươm tạo khởi nghiệp, phát triển công nghệ thông tin đến thúc đẩy chuyển đổi số, giao thông xanh và kết nối các tuyến du lịch di sản, TS Cung Trọng Cường dành nhiều năm âm thầm tạo những chuyển động mới cho xứ Huế.

Không ngừng ươm tạo khởi nghiệp trẻ xứ Huế

TS Cung Trọng Cường (sinh năm 1975) tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Anh từng tu nghiệp tại Úc, Singapore, Đức, Nhật Bản… trước khi trở về Huế cống hiến. Tình yêu quê hương đưa anh về công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, rồi giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) gần 10 năm (2008–2019).

Trong thời gian làm hiệu trưởng, anh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp. Nhà trường đưa sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình. Đến năm 2019, trường có 25 tiến sĩ, trong đó 15 người được đào tạo tại các nước có nền giáo dục tiên tiến. Đầu năm 2026, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được công nhận là một trong 5 trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước.

Năm 2019, TS Cường được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế (HueIDS). Tại đây, anh tiếp tục vai trò kết nối và ươm tạo khởi nghiệp. Các cuộc thi, diễn đàn sáng tạo và chương trình kết nối quốc tế do HueIDS tổ chức mở thêm không gian cho ý tưởng mới tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

TS Cung Trọng Cường (bìa phải) trong diễn đàn thúc đẩy phát triển TP Huế theo mô hình tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: Đình Toàn.

Anh đặc biệt chú trọng khởi nghiệp dựa trên giá trị văn hóa, di sản Huế. Maypaperflower của chị Phan Ngọc Hiếu là ví dụ điển hình. Từ dự án nhỏ tại cuộc thi khởi nghiệp năm 2019, sản phẩm hoa giấy thủ công lấy cảm hứng từ làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang trước đây) được anh kết nối tham gia Hue Innovation Day.

Đến nay, Maypaperflower đã trở thành mô hình khởi nghiệp gắn với văn hóa Huế, đưa sản phẩm thủ công ra thị trường quốc tế và tạo việc làm cho nhiều người trẻ. Chị Hiếu hiện là gương mặt khơi nguồn cảm hứng cho những startup trẻ và chính chị cũng trở thành diễn giả, người dẫn đường (mentor) cho không ít bạn trẻ xứ Huế.

“Không chỉ hỗ trợ cá nhân tôi, TS Cường còn giúp nhiều bạn trẻ khác kết nối nguồn lực bên ngoài, xây dựng nhóm khởi nghiệp trên nền tảng kế thừa giá trị văn hóa Huế”, chị Hiếu chia sẻ. HueIDS cũng đồng hành với nhiều startup trong lĩnh vực ẩm thực, công nghệ và kinh tế số như Ment Media, SatoriWave AI, Platinum, NextGen…

Miệt mài “đánh thức” nguồn lực xã hội

Một sáng kiến đáng chú ý của TS Cường là đề xuất kế hoạch thu hút 10.000 người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Huế từ năm 2020. Thời điểm đó, Huế chỉ có khoảng 1.800 người làm CNTT. Đến nay, địa bàn có hơn 250 doanh nghiệp với gần 3.000 lao động, trong đó hơn 1.500 người làm việc trực tiếp. Nhiều doanh nghiệp lớn như FPT, VNPay, ZaloPay, 3S, Mitano đã hiện diện.

TS Cường cho rằng chuyển đổi số chỉ bền vững khi dựa trên ba trụ cột: con người, thiết chế và hạ tầng. Tư duy ấy được thể hiện trong nhiều sáng kiến về môi trường, giao thông và du lịch. Các chương trình như “Chủ nhật xanh”, “Thành phố bốn mùa hoa” là những ví dụ cho cách HueIDS đưa các sáng kiến môi trường vào đời sống.

TS Cường cũng tham gia kết nối mô hình xe đạp công cộng, thúc đẩy chạy bộ gắn với du lịch, góp phần biến Huế thành điểm đến của các sự kiện chạy bộ quy mô lớn.

TS Cung Trọng Cường trong giờ làm việc tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Đình Toàn.

Dấu ấn khác là tuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung” Huế – Đà Nẵng. TS Cường là người đề xuất ý tưởng, khảo sát, xây dựng phương án và thuyết phục các bên liên quan, trong đó có Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (nay là Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam).

Tiếp nối thành công, ngày 28/8/2026, thêm một chuyến tàu kết nối miền di sản Huế - Phong Nha, Quảng Trị cũng chính thức lăn bánh với tên gọi “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”.

Trong chuyển đổi số, cách nay nhiều năm, anh tham mưu hình thành kênh “Phản ánh hiện trường” trên nền tảng Hue-S, giúp người dân gửi thông tin về môi trường, trật tự đô thị đến chính quyền và nhận phản hồi nhanh hơn. Từ năm 2019, anh cũng tham mưu mô hình “Bốn không, một có”: làm việc không giấy tờ, họp không tập trung, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và có dữ liệu số.

Chuỗi sự kiện Hue Innovation Day trở thành không gian kết nối thường niên giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng khởi nghiệp là dấu ấn đậm nét từ “Ngân hàng” ý tưởng sáng tạo của HueIDS nói chung, TS Cường nói riêng.

Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đánh giá: “Anh Cường là người hoạt động rất tích cực, có nhiều sáng kiến trong việc huy động chuyên gia, những người yêu Huế cùng tham gia đóng góp xây dựng địa phương, khơi dậy các nguồn lực xã hội”.

TS Cung Trọng Cường tặng sách cho đoàn tàu di sản Huế - Phong Nha chính thức đưa vào khai thác ngày 28/8. Ảnh: NVCC.

Ở đời thường, TS Cường giữ lối sống giản dị tại khu phố cổ Bao Vinh. Những phút thảnh thơi của anh là cùng vợ con, bạn bè đạp xe, chạy bộ, theo đuổi lối sống xanh.

Sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025, những lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đô thị thông minh – nơi luôn thấp thoáng bóng dáng của anh – đã có những bước chuyển rõ nét.

“Thực ra mình chỉ là người khởi xướng, là người nhóm lửa, làm cầu nối cho các bạn trẻ… Mình may mắn được nhiều chuyên gia, nhà sáng tạo, doanh nhân tin tưởng để nối những nhịp cầu đưa họ về với Huế. Bấy nhiêu đó nhìn lại mình thấy vui. Nhưng nói là công sức đóng góp gì đó thì mình không dám”, TS Cường thổ lộ.

Ở xứ Huế trầm mặc, những con người như TS Cung Trọng Cường vẫn âm thầm nhóm lửa và kiên trì với những đổi thay bền vững cho quê hương.