Cục CSGT cho biết từ ngày 29/8 đến nay, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và bị thương 134 nạn nhân.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương. Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng ngày cuối kỳ nghỉ lễ, số người chết do tai nạn giao thông giảm 63,89%. Cụ thể, cả nước xảy ra 29 vụ việc, làm chết 13 người và bị thương 21 người.

Cũng trong 5 ngày nghỉ vừa qua, lực lượng CSGT các địa phương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông.

5 ngày nghỉ lễ 2/9 hơn 97.000 trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nguồn tin phản ánh, lực lượng chức năng phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trên đường bộ, CSGT xử lý hơn 11.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn; hơn 17.000 phương tiện vi phạm tốc độ; 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng; hơn 600 xe chở quá số người quy định; hơn 800 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện...

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Cục CSGT đã kiểm soát hơn 8.900 phương tiện trên các tuyến cao tốc. Qua đó, lập biên bản hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo phạt nguội hơn 3.300 trường hợp.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp (gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải).

Bên cạnh tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo, ứng dụng VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Kết quả, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, trong đó số người chết giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngày 2/9 số người chết giảm hơn 63%. Tình hình giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc.