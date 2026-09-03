Chật vật tìm khách gửi tiền, nhân viên nhà băng "tung" đủ chiêu để đạt KPI

Lịch làm việc của Vân Anh, chuyên viên tại một ngân hàng quốc doanh tại Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 19h. Không có lịch tăng ca nào, nhưng áp lực hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn khiến cô gái xuất thân từ Hải Phòng làm việc với cường độ cao, thậm chí không có ngày nghỉ cuối tuần, bởi chỉ cần khách gọi đến là lập tức phải trả lời.

"Bình quân cán bộ kinh doanh ở chi nhánh được giao tăng trưởng ròng 2-5 tỷ đồng/tháng, tuỳ vị trí và tệp khách hàng. Chỉ tiêu không nhỏ mà áp lực huy động năm nay lại cao hơn trước rất nhiều nên không ai dám lơ là", Vân Anh nói.

Cố gắng là vậy, nhưng theo Vân Anh, chỉ khoảng 50-70% nhân viên của chi nhánh đạt chỉ tiêu được giao. "Cạnh tranh rất gay gắt, không chỉ giữa các ngân hàng với nhau mà còn trong cùng một ngân hàng. Khó nhất là giữ khách hàng cũ, vì họ vô cùng nhạy cảm với lãi suất, nhất là những người có khoản tiền vài tỷ đồng trở lên. Chỉ cần ngân hàng khác mời lãi suất cao hơn 0,3-0,5% là họ rời đi ngay".

Cũng chung hoàn cảnh, Minh Tiệp, chuyên viên tại một ngân hàng TMCP tư nhân, cho biết những tháng vừa qua, anh thường xuyên "mất ăn mất ngủ" vì phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành KPI.

"Quản lý giao chỉ tiêu cho mỗi cá nhân theo thế mạnh riêng, ai mạnh cho vay thì lĩnh chỉ tiêu cho vay cao, ai mạnh huy động thì lĩnh chỉ tiêu tiền gửi cao. Nếu không đạt chỉ tiêu tiền gửi thì phải chạy chỉ tiêu khác để tổng KPI đạt thì mới sống được", Tiệp chép miệng.

Để tìm đủ khách, Tiệp không chỉ lục lọi hết mọi mối quan hệ từ thân đến sơ, mà còn phải "nằm vùng" trong hàng chục hội nhóm "gửi tiền tiết kiệm" trên mạng xã hội Facebook.

"Hễ có bài đăng tìm ngân hàng lãi suất tốt là phải vào bình luận ngay, giới thiệu lãi suất ngân hàng của mình, để lại số điện thoại, hứa hẹn quà tặng. Gần đây, để cho tiện, tôi sử dụng AI thiết kế poster, đăng vào khắp các hội nhóm như rải truyền đơn".

Dù vậy, Tiệp vẫn thường "đói" khách, bởi dưới một bài đăng bất kỳ trong các hội nhóm luôn có từ hàng chục đến hàng trăm bình luận. Các ngân hàng lại có mặt bằng lãi suất tương đối đồng đều: 1 tháng 4,7%, 6 tháng 9%, 12 tháng 9,2%... nên mức độ thành công của việc chốt được khách hàng còn phụ thuộc vào khả năng "cắt máu" (tự bỏ tiền túi ra làm quà) của mỗi chuyên viên huy động.

Ảnh chụp màn hình lời chào mời gửi tiền ở một hội nhóm trên mạng xã hội.

Ngân hàng tung chiêu "độc" hút khách

Không chỉ các chuyên viên phải nghĩ mọi cách để chạy đua huy động, giới lãnh đạo ngân hàng cũng phải sáng tạo ra muôn kiểu "chèo kéo" khách. Việc cạnh tranh bằng cách nâng mặt bằng lãi suất, cộng lãi suất thưởng vừa dễ làm, vừa có giới hạn nên hiệu quả ngày càng thấp. Vì thế, thời gian qua, một số ngân hàng đã tung ra những chiêu "độc", "lạ" để hút khách gửi tiền.

Điển hình như NCB, ngân hàng này mở kỳ quay thưởng hàng tuần cho các khách gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng (bao gồm tại quầy và trên ứng dụng). Theo đó, khách mở mới sổ tiết kiệm từ 2 tỷ đồng và không tất toán trước hạn sẽ được tham gia quay thưởng. Phần thưởng lớn nhất là một căn hộ chung cư trị giá 10 tỷ đồng tại dự án Blanca City (TP Vũng Tàu cũ, nay là phường Phước Thắng, TP.HCM).

Những khách có tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới trên 5 tỷ đồng còn được tham gia kỳ quay thưởng cuối tháng. Giải đặc biệt là một căn biệt thự diện tích 195-205 m2 trị giá 25 tỷ đồng tại dự án Charmora City (TP Nha Trang cũ, nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

HDBank cũng áp dụng quay thưởng, nhưng phần thưởng là sổ tiết kiệm trị giá cao nhất 200 triệu đồng, vé du lịch nước ngoài và 16 lượng vàng SJC (dành cho giải đặc biệt). Các khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng và đáp ứng các điều kiện theo thể lệ sẽ được cấp mã số dự thưởng. Các mã hợp lệ được bảo lưu đến kỳ quay số đặc biệt, dự kiến diễn ra ngày 25/9.

Theo giới chuyên gia, cuộc cạnh tranh huy động vốn của các ngân hàng nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Tăng trưởng tín dụng cao và nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế trong năm nay và các năm sau tiếp theo là động lực chính thúc đẩy cuộc cạnh tranh này.

Trong bối cảnh đó, lợi thế thuộc về các ngân hàng lớn, có thương hiệu mạnh, mạng lưới kinh doanh phủ rộng và hệ sinh thái toàn diện. Các ngân hàng nhỏ gặp bất lợi hơn khi "vũ khí" cạnh tranh gần như duy nhất là tăng lãi suất cao hơn mặt bằng chung.

Bức tranh kinh doanh của các ngân hàng những tháng cuối năm vì vậy sẽ phân hoá rất sâu sắc. Các ngân hàng dẫn đầu, nhờ nguồn CASA (tiền gửi không kỳ hạn) lớn và khả năng tiếp cận vốn quốc tế, sẽ bớt phụ thuộc vào huy động trong nước, qua đó cải thiện được NIM (tỷ lệ thu nhập lãi thuần). Các ngân hàng tầm trung sẽ phải đặt nhiều kỳ vọng hơn vào các nguồn thu nhập ngoài lãi, còn các ngân hàng nhỏ sẽ chịu áp lực rất lớn, nhất là khi tình hình chung không có triển vọng cải thiện mạnh.