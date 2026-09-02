Thông tin Cục CSGT siết xử lý ô tô chạy "rùa bò" làn trái trên cao tốc thu hút nghìn "like"

Thông tin Cục CSGT xử lý nghiêm ô tô chạy chậm, bám làn trái trên cao tốc nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Nhiều ý kiến đồng tình với việc nhường làn, đồng thời đề xuất quy định rõ tốc độ tối thiểu để hạn chế tình trạng “rùa bò”.

Ngày 2/9, Cục CSGT cho biết qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến của người dân, Cục cho rằng người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc, trong đó chú trọng việc sử dụng đúng làn đường.

Theo Cục CSGT, làn đường sát dải phân cách giữa trên cao tốc (làn 1) được xác định là làn dành cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, phục vụ việc vượt xe trong những điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra tình trạng nhiều tài xế điều khiển phương tiện bám làn 1 với tốc độ thấp trong thời gian dài, gây cản trở dòng phương tiện, hạn chế khả năng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục CSGT dự kiến sẽ xử lý nghiêm xe ‘rùa bò’ bám làn trái trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

Để khắc phục tình trạng này, Cục CSGT dự kiến đề xuất và phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc, trong đó xem xét nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2 lên mức không quá 20% so với tốc độ tối đa được phép trên tuyến.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục người lái xe về ý thức nhường đường, đồng thời hướng dẫn việc sử dụng làn 1 phù hợp với mục đích lưu thông tốc độ cao và vượt xe.

Theo định hướng này, sau khi hoàn thành việc vượt xe trên làn 1, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện cần chuyển về làn 2. Trường hợp đang đi ở làn 1 và nhận được tín hiệu xin đường của phương tiện phía sau, tài xế cần chủ động chuyển về làn 2 để nhường đường khi điều kiện giao thông cho phép.

Cục CSGT cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy với tốc độ thấp hơn các phương tiện khác cùng chiều nhưng không chuyển về làn đường bên phải, trừ trường hợp các phương tiện khác đang đi quá tốc độ quy định.

Theo Cục CSGT, việc xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy tắc giao thông, hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm kéo dài ở làn trái, đồng thời tạo điều kiện để dòng xe lưu thông thuận lợi, an toàn hơn trên các tuyến cao tốc.

Cơ quan này đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn làn đường phù hợp, tuân thủ tốc độ và quan sát, nhường đường khi có phương tiện phía sau cần vượt, qua đó góp phần hình thành thói quen lái xe văn minh, an toàn trên cao tốc.

Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương xử lý các phương tiện chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi thông tin trên được đăng tải trên Facebook của Cục CSGT, người dùng Facebook đã để lại hàng trăm bình luận, và hàng nghìn lượt like (thích). Phần lớn các bình luận bày tỏ đồng tình với chủ trương xử lý các phương tiện chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái trên cao tốc. Một số ý kiến cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, đồng thời có biện pháp xử lý với những trường hợp cố tình cản trở dòng phương tiện.

“Nhà nước hãy xử lý nghiêm với những trường hợp bám làn trái mà đi với tốc độ thấp. Và hãy tuyên truyền việc đi đúng làn đường, đúng tốc độ để mọi người tham gia giao thông thuận tiện hơn”, một tài khoản bình luận.

Một ý kiến khác đề xuất cần quy định rõ tốc độ tối thiểu ở làn trái để hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm kéo dài. “Nên nâng tốc độ tối thiểu làn 1, ví dụ 100/120 km/h, để xe đi làn 1 bắt buộc phải chạy nhanh”, người này viết.