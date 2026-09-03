Việt Nam – Nhật Bản hợp tác kiến tạo tương lai số

Từ ngày 5/9 - 6/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với TP Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2026.

Với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”, diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu, trong đó khoảng 250 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; khoảng 450 đại biểu phía Việt Nam gồm đại diện Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh thành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Sự kiện này tiếp nối thành công của Diễn đàn năm 2025 tại Quảng Ninh, sự kiện năm nay tập trung triển khai Danh mục ưu tiên hợp tác về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua. Diễn đàn đặt địa phương làm trung tâm, kết nối ba trụ cột ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố Huế được chọn là điểm tổ chức vì có quan hệ hợp tác lâu dài và thực chất với Nhật Bản. Nhiều năm qua, Huế nhận được sự hỗ trợ lớn từ Nhật Bản trong bảo tồn di sản, các dự án ODA về xử lý nước thải, chống ngập, y tế, giáo dục và du lịch. Một số tập đoàn Nhật Bản gần đây đã chọn Huế làm điểm đến trong lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ.

Trong khuôn khổ diễn đàn, TP Huế tham gia đầy đủ các phiên chính và hoạt động bên lề, gồm hai phiên chuyên đề về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản.

Bên cạnh đó, TP Huế cũng tổ chức Hội nghị kết nối Huế – Nhật Bản, Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Shizuoka và Lễ ký kết Kế hoạch hành động với Bộ Ngoại giao giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra còn có không gian trưng bày 30 gian hàng của 45 đơn vị và các chương trình khảo sát thực địa.

Diễn đàn được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án ODA và thu hút đầu tư từ Nhật Bản; tạo cơ chế thường niên để địa phương hai nước kết nối chuyên sâu; ký kết các thỏa thuận hợp tác mới; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế đến các đối tác Nhật Bản, góp phần huy động nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố.