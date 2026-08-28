Đà Nẵng miễn giảm 13 khoản phí, lệ phí

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, TP Đà Nẵng thực hiện mức thu 0 đồng đối với 10 khoản phí, lệ phí và giảm mức thu đối với 3 khoản phí, lệ phí.

Điều kiện áp dụng ưu đãi là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

10 khoản phí, lệ phí được miễn gồm:

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời);

Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

Lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước;

Lệ phí đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký/gia hạn tạm trú, tách hộ);

Lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) trong một số trường hợp;

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch;

Phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc;

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (một số trường hợp liên quan);

Các khoản phí, lệ phí khác theo Phụ lục II Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP khi thực hiện trực tuyến.

3 khoản phí, lệ phí được giảm

Giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 01 lần/năm, mức giảm tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở);

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lần thứ 2 trở đi;

Giảm 100% (miễn) lệ phí trước bạ đối với xe mô tô nộp lần thứ 2 trở đi.

Các chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng một lần đối với từng loại tài sản (nhà đất, ô tô, xe máy) trong một năm và trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực.

Ngoài ra, một số khoản phí khác như phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm và phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy cũng được giảm 50% đối với công dân đáp ứng điều kiện.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng khai thác dữ liệu dùng chung, không yêu cầu công dân cung cấp lại giấy tờ đã có; đồng thời tăng cường cảnh báo, phòng ngừa hành vi giả mạo VNeID để trục lợi chính sách.