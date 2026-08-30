Dòng ký ức Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Bảo tàng Đà Nẵng

Chiếc bình đựng nước bằng tre của ông Lê Văn Mười (Tam Kỳ), từng được sử dụng khi phục vụ chiến trường năm 1948, vẫn được lưu giữ tại bảo tàng. Từ một vật dụng đời thường, hiện vật kể tiếp câu chuyện về những năm tháng sau ngày độc lập. Ảnh XM.