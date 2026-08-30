Dòng ký ức Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Bảo tàng Đà Nẵng

Xã hội
Thêm 4 trường hợp bị xử lý vì không giữ khoảng cách trên cao tốc
Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9, có 4 trường hợp vi phạm không giữ khoảng cách trên cao tốc bị CSGT xử lý.
Sàn OCOP Đà Nẵng trên Grab tăng 60% đơn hàng sau hai tuần
Sau 2 tuần triển khai Sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng” trên nền tảng Grab, gần 400 sản phẩm đặc sản Đà Nẵng đã được đưa lên sàn, số đơn hàng tăng gần 1.000 đơn (tăng 60%) và doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ tháng 7/2026.
Đến Đà Nẵng vui chơi, thưởng thức ẩm thực ở đâu trong dịp nghỉ lễ 2/9?
Dịp Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng liên tục diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí, cùng hàng loạt lựa chọn ẩm thực, ưu đãi lưu trú và vui chơi dành cho du khách.
Những địa điểm vui chơi, tham quan miễn phí ở Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng; đồng thời miễn vé 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa.
Miền Bắc mưa to dịp lễ Quốc khánh 2/9
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.
Khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”
Sáng 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP Huế khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”.
Gấp rút lấy nước hồ chứa Thủy Yên “cứu khát” cho Chân Mây – Lăng Cô
Sau chỉ đạo của UBND TP Huế, Công ty CP Cấp nước Huế đang xây dựng cấp nước bổ sung từ hồ chứa Thủy Yên (xã Chân Mây - Lăng Cô) nhằm cung cấp nước sạch cho người dân thiếu nước nghiêm trọng.
Đà Nẵng miễn giảm 13 khoản phí, lệ phí
Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, TP Đà Nẵng thực hiện mức thu 0 đồng đối với 10 khoản phí, lệ phí và giảm mức thu đối với 3 khoản phí, lệ phí.
ACV đầu tư hơn 9.930 tỷ đồng mở rộng nhà ga sân bay Đà Nẵng
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư 9.936 tỷ đồng mở rộng nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách/năm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA hỗ trợ Việt Nam đăng cai các giải đấu quốc tế
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA, trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam...
Người dân Chân Mây - Lăng Cô khổ sở vì thiếu nước sạch, đơn vị cấp nước nói gì?
Nhiều hộ dân ở xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) những ngày qua phải chắt chiu từng xô nước, trong khi đơn vị cấp nước huy động xe bồn ứng cứu và tìm nguồn bổ sung để giải quyết tình trạng thiếu nước.
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vướng loạt nút thắt, chuyên gia hiến kế tháo gỡ
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước nhiều nút thắt về pháp lý, quy hoạch, dòng vốn và niềm tin thị trường. Các chuyên gia, nhà quản lý đã đề xuất loạt giải pháp nhằm khơi thông thị trường và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
Cục CSGT hướng dẫn tài xế ô tô giữ khoảng cách khi cao tốc đông xe, ùn tắc
Khi cao tốc đông xe hoặc ùn tắc, khoảng cách an toàn không còn được xác định đơn giản theo một con số cố định. Cục CSGT vừa hướng dẫn cách xử lý để tài xế bảo đảm an toàn và tránh vi phạm.
Trận Việt Nam - Thái Lan: Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện từ 14h
Công an Hà Nội vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ trận chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Thái Lan.
Hơn 120 nhà sáng tạo nội dung từ 20 quốc gia trải nghiệm và quảng bá du lịch Đà Nẵng
Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng phối hợp Klook tổ chức Kreatorverse 2026, quy tụ hơn 120 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ để trải nghiệm, quảng bá điểm đến.
Đà Nẵng khởi công cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân gần 1.400 tỷ đồng
Sáng 25/8, trong khuôn khổ chương trình chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông cầu Hoà Xuân với tổng mức đầu tư gần 1.380 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc thu phí dịch vụ ví điện tử giao thông
Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, yêu cầu kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử gắn với thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
Hơn 99,8% cá nhân, hộ kinh doanh đón tin vui từ chính sách thuế mới
Hơn 99,8% cá nhân, hộ kinh doanh và hơn 81% doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.
Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án, gồm đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Chốt thời điểm hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương
Quốc hội vừa thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.