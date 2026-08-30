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Dòng ký ức Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Bảo tàng Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, hành trình từ phong trào cách mạng những năm 1930-1945, Cách mạng Tháng Tám đến ngày 2/9/1945 được kể lại qua những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được lưu giữ.

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Không gian trưng bày “Phong trào cách mạng tại Đà Nẵng 1930-1945” tái hiện một chặng đường đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9/1945. Ảnh XM.
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Trên dòng thời gian, những dấu mốc từ năm 1939 đến tháng 8/1945 nối tiếp nhau, dẫn tới ngày 2/9 – thời khắc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong ảnh, một nữ sinh chăm chú theo dõi những tư liệu về các dấu mốc lịch sử được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh XM.
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Không gian trưng bày về phong trào cách mạng tại Đà Nẵng thu hút nhiều khách tham quan. Giữa những tư liệu, hình ảnh và hiện vật của giai đoạn 1930-1945, mỗi người có thể tự tìm cho mình một lát cắt của lịch sử. Ảnh XM.
Một du khách nước ngoài ghi lại hình ảnh trong không gian trưng bày về lịch sử Đà Nẵng. Những tư liệu của quá khứ tiếp tục được lưu giữ, quan sát và kể lại bằng những cách mới. Ảnh XM.

Một du khách nước ngoài ghi lại hình ảnh trong không gian trưng bày về lịch sử Đà Nẵng. Những tư liệu của quá khứ tiếp tục được lưu giữ, quan sát và kể lại bằng những cách mới. Ảnh XM.

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Người dân Hoà Hải (Đà Nẵng) đứng lên trong cùng cả nước, làm nên chiến thắng của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ảnh XM.
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Những văn bản, tài liệu và hình ảnh được lưu giữ trong tủ kính, ghi lại hoạt động cách mạng tại Đà Nẵng trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám. Ảnh XM.
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Một tờ truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi phá kho thóc Nhật được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng. Những dòng chữ trên giấy đã ngả màu vẫn cho thấy không khí đấu tranh sôi sục trước Tổng khởi nghĩa. Ảnh XM.
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Những tài liệu cách mạng được giữ lại như dấu vết trực tiếp của một thời kỳ biến động. Qua lớp kính bảo vệ, người xem có thể quan sát nét chữ và những thông tin được ghi lại từ hơn tám thập niên trước. Ảnh XM.
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Các bức thư, lời kêu gọi và tài liệu được đặt cạnh nhau, tạo thành một lát cắt về hoạt động cách mạng trong những ngày tháng 8/1945. Những tư liệu trên giấy đưa người xem đến gần hơn với không khí của thời khắc Tổng khởi nghĩa. Ảnh XM.
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Những vũ khí thô sơ từng được sử dụng trong hoạt động đấu tranh được đặt trong tủ kính cùng các tư liệu về Cách mạng Tháng Tám. Những hiện vật này giúp khách tham quan hình dung rõ hơn điều kiện của lực lượng cách mạng khi ấy. Ảnh XM.
Chiếc bình đựng nước bằng tre của ông Lê Văn Mười (Tam Kỳ), từng được sử dụng khi phục vụ chiến trường năm 1948, vẫn được lưu giữ tại bảo tàng. Từ một vật dụng đời thường, hiện vật kể tiếp câu chuyện về những năm tháng sau ngày độc lập. Ảnh XM.

Chiếc bình đựng nước bằng tre của ông Lê Văn Mười (Tam Kỳ), từng được sử dụng khi phục vụ chiến trường năm 1948, vẫn được lưu giữ tại bảo tàng. Từ một vật dụng đời thường, hiện vật kể tiếp câu chuyện về những năm tháng sau ngày độc lập. Ảnh XM.

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Những trang báo Tiếng Dân được lưu giữ giữa không gian trưng bày, mang đến một góc nhìn khác về thời cuộc. Từ những trang giấy đã qua nhiều thập niên, người xem có thể hình dung cách thông tin được truyền tải trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Ảnh XM.
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Một du khách nước ngoài chăm chú tìm hiểu các tư liệu về lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng. Những câu chuyện của mùa thu 1945 vì thế không chỉ được kể cho người Việt. Ảnh XM.
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Những thước phim ghi lại ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945). Trên màn hình, hình ảnh cờ đỏ sao vàng và biển người của 81 năm trước hiện lên giữa không gian bảo tàng hôm nay. Ảnh XM.
Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được tái hiện qua không gian trình chiếu tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh XM.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được tái hiện qua không gian trình chiếu tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh XM.

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Hơn tám thập niên sau ngày độc lập, học sinh vẫn tìm đến những hiện vật và tư liệu của thế hệ đi trước. Lịch sử được tiếp cận không chỉ qua sách giáo khoa mà còn bằng những gì còn được lưu giữ tại bảo tàng. Ảnh XM.
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Một đôi bạn trẻ dừng lại trước bức tường ảnh ghi lại nhiều dấu mốc của Đà Nẵng, lặng lẽ quan sát những câu chuyện của thành phố qua các thời kỳ. Ảnh XM.
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Dù thời gian đã lùi xa 81 năm, nhưng nhờ hình ảnh, hiện vật và những thước phim được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, ngày 2/9 vẫn sống động trong lòng mỗi người Việt. Đó là cách chúng ta giữ gìn ký ức để tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và tương lai. Ảnh XM.
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Những lá cờ đỏ sao vàng trên tay học sinh tạo nên hình ảnh nối dài từ ngày 2/9/1945 đến Quốc khánh hôm nay. Giữa không gian bảo tàng, câu chuyện về độc lập được tiếp tục kể cho một thế hệ mới. Ảnh XM.

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