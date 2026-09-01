Đặt túi ngực 2 lần, người phụ nữ 38 tuổi nghi nhiễm vi khuẩn khó điều trị

Vết thương liên tục rỉ dịch dù túi ngực đã được tháo bỏ 2-3 tuần. Các bác sĩ nghi ngờ người phụ nữ nhiễm NTM, nhóm vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng kéo dài.

Các bác sĩ xử lý ổ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ảnh Minh Thanh.

Chị L.T.L. (38 tuổi, Thanh Hóa) phải trải qua hai lần đặt túi ngực nhưng cả hai lần đều gặp biến chứng nhiễm trùng. Đáng lo, sau lần phẫu thuật thứ hai, vết thương liên tục chảy dịch, không liền dù túi ngực đã được tháo bỏ nhiều tuần.

Vết thương dai dẳng

9 tháng trước, chị L. đặt túi ngực tại một cơ sở y tế. Sau phẫu thuật, chị bị nhiễm trùng, phải tháo túi và điều trị kéo dài. Nhưng do vẫn có nhu cầu thẩm mỹ, chị tiếp tục đặt túi ngực lần 2 cách đây chừng gần 2 tháng.

Tuy nhiên, chỉ 1-2 tuần sau phẫu thuật, vùng can thiệp bị chảy dịch, rồi cả mủ. Chị quay lại nơi phẫu thuật, được tháo túi ngực, làm sạch tổn thương, sử dụng kháng sinh và chăm sóc vết thương.

Nhưng sau 2-3 tuần tháo túi, vết thương vẫn không liền, dịch tiếp tục tiết ra kéo dài. Vì thế, chị quyết định đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để được đánh giá chuyên sâu.

Trao đổi với Viettimes, ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, cho biết tổn thương của người bệnh có nhiều điểm khác với nhiễm trùng vết mổ thông thường. Dịch tiết nhầy, dạng gel và kéo dài. Đặc biệt, khoang từng đặt túi ngực vẫn không liền dù vật liệu nhân tạo đã được tháo bỏ nhiều tuần.

Vì thế, với tiền sử bệnh nhân từng nhiễm trùng sau lần đặt túi trước và đặc điểm tổn thương bất thường, các bác sĩ nghĩ đến khả năng nhiễm NTM (Non-Tuberculous Mycobacteria - Mycobacteria không điển hình).

NTM khiến vết thương "lì lợm", lâu khỏi

Cũng theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh, NTM là nhóm vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong môi trường. Một số loài có thể gây nhiễm trùng da và mô mềm, trong đó có những trường hợp liên quan đến thủ thuật xâm lấn hoặc phẫu thuật có sử dụng vật liệu nhân tạo.

Vì thế, các bác sĩ nghĩ đến khả năng nhiễm NTM do người bệnh có thể không có biểu hiện rầm rộ như những nhiễm trùng vết mổ thông thường mà chỉ thấy vết thương lâu liền, rỉ dịch kéo dài, xuất hiện ổ áp xe hoặc tổn thương tái phát.

Đáng chú ý, NTM thường không đáp ứng với những kháng sinh thông thường điều trị nhiễm khuẩn vết mổ. Mà, nếu không xác định đúng tác nhân, việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, khi kiểm tra khoang từng đặt túi ngực, các bác sĩ phát hiện vẫn còn một ổ áp xe nhỏ chưa liền, nên đã làm sạch ổ tổn thương, loại bỏ tổ chức viêm và áp dụng liệu pháp hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát dịch, hỗ trợ vết thương liền lại.

Chỉ trong một tuần, hệ thống VAC đã hút ra hơn 500 ml dịch từ vùng tổn thương nên bệnh nhân được lấy bệnh phẩm để xác định tác nhân gây nhiễm trùng, để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh, với những trường hợp nhiễm NTM, ngoài làm sạch vết thương, người bệnh còn phải phối hợp kiểm soát ổ nhiễm tại chỗ với thuốc kháng NTM trong thời gian kéo dài, có thể nhiều tháng.

Do nhiễm trùng nặng, hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Đừng chủ quan khi đi làm đẹp vì có thể nhiễm trùng khó điều trị. Ảnh Minh Thanh.

Đừng xem nhẹ nguy cơ nhiễm trùng

TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, cho biết các biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ cần xử trí tổn thương mà còn đòi hỏi phải xác định đúng căn nguyên, nhất là những trường hợp kéo dài hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường.

Với các ca nhiễm trùng phức tạp sau phẫu thuật thẩm mỹ, người bệnh cần được đánh giá đồng thời về ngoại khoa và nhiễm khuẩn và việc điều trị gồm lấy bệnh phẩm xét nghiệm, kiểm soát ổ nhiễm, xử trí vết thương và điều trị nhiễm trùng.

Điều này đặc biệt quan trọng với những trường hợp có sử dụng vật liệu nhân tạo như túi độn, bởi nhiễm trùng liên quan đến vật liệu nhân tạo có thể kéo dài và cần phối hợp nhiều phương pháp điều trị.

TS.BS Dương Mạnh Chiến khuyến cáo người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là các can thiệp có đặt túi độn hoặc vật liệu nhân tạo, cần lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép, bảo đảm điều kiện phẫu thuật, vô khuẩn, gây mê - hồi sức và có khả năng theo dõi, xử trí biến chứng sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, nếu vết thương lâu liền, liên tục rỉ dịch hoặc mủ, xuất hiện ổ áp xe, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã sử dụng kháng sinh, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên môn phù hợp để tìm nguyên nhân và điều trị đúng hướng.

Không nên tự điều trị hoặc kéo dài việc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm khi tình trạng nhiễm trùng không cải thiện.

"Làm đẹp không chỉ là đạt được kết quả về hình thể mà trước hết phải bảo đảm an toàn cho người bệnh. Lựa chọn cơ sở y tế có đầy đủ năng lực chuyên môn ngay từ đầu sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và có phương án xử trí kịp thời nếu không may xảy ra", TS.BS Dương Mạnh Chiến nhấn mạnh.

