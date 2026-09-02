Người dân Huế phủ kín hai bờ sông Hương ngày Quốc khánh 2/9 xem cuộc đua truyền thống

Hơn 70 năm sau lần gặp Bác Hồ khi mới 8 tuổi, thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình vô tư chui vào lòng Người khi Bác đang làm việc, rồi được Bác gọi lại để cùng chụp ảnh với các chiến sĩ Điện Biên.