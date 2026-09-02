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Người dân Huế phủ kín hai bờ sông Hương ngày Quốc khánh 2/9 xem cuộc đua truyền thống

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Ngay từ sáng sớm 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tập trung dọc hai bờ sông Hương, hào hứng cổ vũ các đội tranh tài tại Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37, tạo nên không khí sôi động trong ngày Quốc khánh.

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Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026), sáng 2/9, Sở VH-TT&DL TP Huế tổ chức khai mạc Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 - năm 2026 trên sông Hương.
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Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung dọc hai bờ sông Hương để theo dõi, cổ vũ các đội đua. Ảnh: Hoàng Lê.
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Người dân, du khách tập trung 2 bên bờ sông Hương theo dõi các đội thi đấu. Ảnh: Hoàng Lê.
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Không khí sôi động của giải đấu góp phần tạo nên một hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Hoàng Lê.
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Giải đua năm nay quy tụ 10 ghe đến từ các địa phương, đơn vị gồm: Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu); Triều Sơn Trung, Giáp Trung (phường Kim Trà); Thủ Lễ, Mai Dương (xã Quảng Điền); Quảng Vinh (xã Đan Điền); phường An Cựu; phường Hương An; phường Thuận An và xã A Lưới 4. Ảnh: Hoàng Lê.
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Các vận động viên trước giờ khai cuộc. Ảnh: Hoàng Lê.
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Các đội tranh tài ở cự ly 700-900 m, với 3 vè gồm thượng, trung và hạ. Ảnh: Hoàng Lê.
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Bên cạnh các nội dung dành cho nam và nữ, giải còn có nội dung phối hợp nam, nữ, tạo thêm sự đa dạng và hấp dẫn cho các cuộc tranh tài. Ảnh: Hoàng Lê.
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Giải đua ghe truyền thống là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Huế, được tổ chức định kỳ hằng năm vào dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoàng Lê.
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Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giải còn góp phần duy trì phong trào tập luyện môn thể thao truyền thống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Ảnh: Hoàng Lê.
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Các đội tăng tốc trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên bờ sông Hương. Ảnh: Hoàng Lê.
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Giải đua góp phần quảng bá những nét văn hóa, thể thao truyền thống của Huế đến người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Lê.
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Các tay chèo tăng tốc trong pha qua tiêu, một trong những khoảnh khắc quyết định của cuộc đua. Ảnh: Hoàng Lê.
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Các đội dồn sức tăng tốc trong những mét cuối, hướng về đích trong tiếng cổ vũ của khán giả. Ảnh: Hoàng Lê..

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