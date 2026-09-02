Người dân Huế phủ kín hai bờ sông Hương ngày Quốc khánh 2/9 xem cuộc đua truyền thống

Xã hội
Cho ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ – Pháp Vân, Cục CSGT lưu ý gì?
Lưu lượng xe từ phía Nam về Hà Nội tăng cao khiến CSGT phải “mượn” chiều đường đối diện trên cao tốc Cao Bồ – Pháp Vân. Tài xế cần lưu ý gì khi đi qua khu vực này?
Đà Nẵng đưa hơn 124.000 hộ kinh doanh lên bản đồ số
Từ 2/9, Sở KH&CN TP Đà Nẵng
đưa vào hoạt động Bản đồ số Hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.
Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt
Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, trên cơ sở điều kiện thực tiễn.
Cậu bé 8 tuổi từng chui vào lòng Bác Hồ và khoảnh khắc được Người gọi lại chụp ảnh
Hơn 70 năm sau lần gặp Bác Hồ khi mới 8 tuổi, thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình vô tư chui vào lòng Người khi Bác đang làm việc, rồi được Bác gọi lại để cùng chụp ảnh với các chiến sĩ Điện Biên.
Lượng khách đến Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2/9 tăng 18%
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục (từ 29/8 đến hết 2/9) với nhiều hoạt động, sự kiện đã thu hút lượng lớn khách đến Đà Nẵng.
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT chỉ xử lý tại 2 vị trí trên tuyến Pháp Vân - Ninh Bình
Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Đối với xe cá nhân, cảnh sát chỉ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn.
Cục CSGT chỉ ra thói quen xấu “cố hữu” của nhiều lái xe
Nhiều lái xe vẫn giữ những thói quen tưởng như nhỏ nhưng có thể đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm, từ không nhường đường cho xe xin vượt đến bám sát xe phía trước.
Vị Tiến sĩ miệt mài “đánh thức” nguồn lực xứ Huế
Từ ươm tạo khởi nghiệp, phát triển công nghệ thông tin đến thúc đẩy chuyển đổi số, giao thông xanh và kết nối các tuyến du lịch di sản, TS Cung Trọng Cường dành nhiều năm âm thầm tạo những chuyển động mới cho xứ Huế.
Dòng ký ức Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Bảo tàng Đà Nẵng
Tại Bảo tàng Đà Nẵng, hành trình từ phong trào cách mạng những năm 1930-1945, Cách mạng Tháng Tám đến ngày 2/9/1945 được kể lại qua những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được lưu giữ.
Không giữ khoảng cách trên cao tốc, 12 ô tô gặp nạn
Cục CSGT cho biết trong hai ngày 28 và 29/8, 2 vụ tai nạn liên quan đến 12 ô tô xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội sớm thông xe con đường “đắt nhất hành tinh”
Ngày 29/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và Dự án Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Thêm 4 trường hợp bị xử lý vì không giữ khoảng cách trên cao tốc
Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9, có 4 trường hợp vi phạm không giữ khoảng cách trên cao tốc bị CSGT xử lý.
Sàn OCOP Đà Nẵng trên Grab tăng 60% đơn hàng sau hai tuần
Sau 2 tuần triển khai Sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng” trên nền tảng Grab, gần 400 sản phẩm đặc sản Đà Nẵng đã được đưa lên sàn, số đơn hàng tăng gần 1.000 đơn (tăng 60%) và doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ tháng 7/2026.
Đến Đà Nẵng vui chơi, thưởng thức ẩm thực ở đâu trong dịp nghỉ lễ 2/9?
Dịp Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng liên tục diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí, cùng hàng loạt lựa chọn ẩm thực, ưu đãi lưu trú và vui chơi dành cho du khách.
Những địa điểm vui chơi, tham quan miễn phí ở Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng; đồng thời miễn vé 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa.
Miền Bắc mưa to dịp lễ Quốc khánh 2/9
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.
Khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”
Sáng 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP Huế khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”.
Gấp rút lấy nước hồ chứa Thủy Yên “cứu khát” cho Chân Mây – Lăng Cô
Sau chỉ đạo của UBND TP Huế, Công ty CP Cấp nước Huế đang xây dựng cấp nước bổ sung từ hồ chứa Thủy Yên (xã Chân Mây - Lăng Cô) nhằm cung cấp nước sạch cho người dân thiếu nước nghiêm trọng.
Đà Nẵng miễn giảm 13 khoản phí, lệ phí
Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, TP Đà Nẵng thực hiện mức thu 0 đồng đối với 10 khoản phí, lệ phí và giảm mức thu đối với 3 khoản phí, lệ phí.
ACV đầu tư hơn 9.930 tỷ đồng mở rộng nhà ga sân bay Đà Nẵng
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư 9.936 tỷ đồng mở rộng nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách/năm.