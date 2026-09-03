Chỉ thị 07 yêu cầu việc thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phổ biến những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, ban hành ngày 13/7/2026, về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế Chỉ thị số 05 năm 2016 và Kết luận số 01 năm 2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh căn cứ vì sao phải thay thế Chỉ thị 05. Theo đó, việc ban hành Chỉ thị mới được đặt trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp; không gian tư tưởng, thông tin ngày càng mở rộng trên môi trường số. Đồng thời, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện và năng lực hành động cao hơn.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả quan trọng, chuyên đề thẳng thắn chỉ ra yêu cầu phải khắc phục bệnh hình thức: học nhiều nhưng chuyển biến chưa tương xứng, đăng ký nhiều nhưng sản phẩm cụ thể còn ít, trong khi một số việc khó, vấn đề bức xúc của người dân chưa được giải quyết triệt để.

Từ đó, Chỉ thị 07 đặt yêu cầu chuyển hẳn từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”.

Mục tiêu là tạo bước chuyển căn bản từ tư duy làm theo sang hành động thực tiễn, khắc phục bệnh hình thức, tình trạng nói không đi đôi với làm, giáo điều, sáo rỗng; từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN.

Một điểm mới nổi bật được nhấn mạnh trong Chỉ thị 07 là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” bên cạnh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, bốn thành tố này được nhìn nhận trong một chỉnh thể thống nhất, gắn bó từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp đến phong cách.

Về phương pháp Hồ Chí Minh, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; chống chủ quan, duy ý chí và xa rời thực tế. Xác định mục tiêu chiến lược gắn với lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong từng thời điểm để xoay chuyển cục diện. Phương pháp "Dĩ bất biến ứng vạn biến"; giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt, mềm dẻo về phương sách, biện pháp.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là thực hiện nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi.

Về phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề tập trung vào phong cách tư duy độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo; phong cách diễn đạt súc tích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, dựa vào "dân là gốc," lấy hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Phong cách ứng xử chân thành, nhân văn, khiêm tốn, độ lượng và tinh tế trong mọi mối quan hệ; sinh hoạt giản dị, thanh cao, ngăn nắp, đồng thời quyết liệt, triệt để trong chống lãng phí, xa hoa.

Kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có hai yêu cầu mới đối với cán bộ, đảng viên là, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ. Thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Chuyên đề toàn khóa nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra giai đoạn 2026-2030; xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào 4 nhóm chủ yếu. Trong đó, đáng chú ý, nhóm thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo chuyên đề, toàn bộ hệ thống giải pháp giai đoạn 2026-2030 phải hướng tới tạo nền tảng tinh thần vững chắc, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững; trọng tâm cốt lõi là xây dựng con người mới và phát triển nền văn hóa mới đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình.

Việc triển khai phải được tổ chức đồng bộ, khoa học theo nguyên tắc "6 rõ"; kiên quyết lấy sản phẩm cụ thể, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho kết quả học tập, thực hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: TTXVN.

Chuyên đề nhấn mạnh, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07 gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng không dừng lại ở một đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta.

Kết quả học tập, thực hành không đo bằng số buổi học đã tổ chức, số bản đăng ký đã ký, mà đo bằng số việc khó được giải quyết, số bức xúc của dân được tháo gỡ, số cán bộ dám nghĩ, dám làm và làm được việc cho dân.