Đà Nẵng đưa hơn 124.000 hộ kinh doanh lên bản đồ số

đưa vào hoạt động Bản đồ số Hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Đây là công cụ hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực số, phát triển kinh tế số cho cộng đồng hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bản đồ số Hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ giúp người dân, du khách thuận lợi trong chọn, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của cửa hàng, hộ kinh doanh một cách dễ dàng; đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin, dữ liệu để phục vụ quản lý, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Theo Sở KH&CN TP Đà nẵng, Bản đồ số có địa chỉ truy cập tại https://hkd.danang.gov.vn, đường dây nóng hỗ trợ 1022 (nhánh 8). Hiện hệ thống đã cập nhật dữ liệu của 124.400 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ, đạt gần 100% đơn vị trên địa bàn, phân theo từng xã, phường và lĩnh vực hoạt động.

Với bản đồ này, chủ hộ kinh doanh có thể “đứng” tại địa điểm của mình trên bản đồ để đăng ký miễn phí 12 phần mềm, công cụ số theo kế hoạch hỗ trợ của thành phố. Và để phục vụ các chủ hộ kinh doanh, nền tảng đã mở đăng ký cấp tên miền và tạo trang thông tin điện tử miễn phí cho mỗi hộ.

Chức năng tra cứu theo ngành nghề và vị trí xã phường được hiển thị ngay trên giao diện Bản đồ số Hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Ngoài ra, bản đồ giúp các hộ nắm thông tin các cơ sở khác trên địa bàn để quyết định mở thêm điểm kinh doanh hiệu quả hơn; đồng thời cung cấp dữ liệu sản phẩm, dịch vụ để đưa lên các sàn giao dịch như Sàn OCOP và đặc sản Đà Nẵng trên Grab.

Để bản đồ số hoạt động hiệu quả, Sở KH&CN đề nghị các sở, ngành, UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng bản đồ và đăng ký công cụ số; đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu còn thiếu hoặc chưa chính xác. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp phổ biến đến hội viên và phản ánh khó khăn về Sở. Hộ kinh doanh được khuyến khích chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin và đăng ký sử dụng các phần mềm hỗ trợ.

Việc đưa Bản đồ số vào vận hành nhằm nâng cao năng lực số cho hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ 90% đơn vị nâng cao năng lực số, tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.