Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt?

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (55 tuổi) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Theo Bộ Công an, quyết định tố tụng trên được thực hiện trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của các bị can, những người liên quan; đồng thời mở rộng điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Trong các bài viết trước, VietTimes căn cứ dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia giai đoạn 2018-2026 đã phán ảnh Công ty Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tính cả các gói liên danh.

Doanh nghiệp này tham gia nhiều gói mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó Hà Nội và TP.HCM ghi nhận số lượng lớn. Riêng năm 2023, Việt Mỹ trúng cả 34 gói tham dự; năm 2025 trúng 53/57 gói.

Đáng chú ý, ở nhiều gói thầu, Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự hoặc gần như không có đối thủ sau vòng hồ sơ kỹ thuật. Giá trúng thầu trong một số trường hợp chỉ thấp hơn giá dự toán dưới 1%.

Công ty Việt Mỹ chủ yếu cung cấp các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như hệ thống máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân, nguồn phóng xạ Co-60, Ir-192 cùng các linh kiện, vật tư thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị.

Trong đó, Bệnh viện K - đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến trung ương về phòng chống và điều trị ung thư tại Việt Nam là "khách quen" của Công ty Việt Mỹ.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thể hiện từ năm 2023 đến nay, Công ty Việt Mỹ có 9 lần cung cấp gói thầu gồm các hệ thống máy xạ trị, máy CT, hệ thống SPECT/CT, nguồn phóng xạ Ir-192 và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị cho Bệnh viện K.

Nhìn chung, nhóm Công ty Việt Mỹ (bao gồm cả Công ty Sao Kim) gần như là bên duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu tại Bệnh viện K. Giá các gói thầu phổ biến từ vài chục tỷ, cao nhất là 126,5 tỷ đồng. Đáng nói, tỷ lệ giảm giá chỉ vài trăm triệu đồng, tương đương mức giảm hầu hết dưới 1%. Thậm chí 2 gói bằng với giá dự toán ban đầu, tức là không tiết kiệm đồng nào cho ngân sách.

Ngoài giành được các hợp đồng "nặng tay" đến từ việc cung ứng hệ thống máy xạ trị ung thư, Công ty Việt Mỹ còn trúng các gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các máy xạ trị.

Theo thống kê trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, Công ty Việt Mỹ là đơn vị duy nhất thực hiện gói thầu bảo trì này với giá trúng mỗi gói thầu từ 1 đến 5 tỷ đồng.

Một số bệnh viện đã ký kết với Việt Mỹ gồm: Bệnh viện K, Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Bãi Cháy…

Mới đây, tháng 6/2026, công ty trúng gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá 199,8 tỷ đồng, chỉ thấp hơn dự toán 200 triệu đồng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Mỹ cũng trúng gói tương tự với giá 199,8 tỷ đồng, đúng bằng giá dự toán.

Theo điều tra Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ lập và điều hành mạng lưới doanh nghiệp gồm 3 pháp nhân tại Việt Nam, cùng 5 công ty ở Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông.

Các pháp nhân này được sử dụng để mua bán lòng vòng thiết bị y tế, thuốc tân dược, nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó bán cho các cơ sở y tế với giá cao nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, khi nhập khẩu thiết bị y tế, nhóm doanh nghiệp còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu được cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.

Trước khi khởi tố ông Thuấn, Bộ Công an đã bắt giữ Bùi Chân Phương và 2 cấp dưới.

Ông Trần Văn Thuấn quê Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành ung thư, được công nhận học hàm giáo sư ngành y học từ năm 2018. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Thuấn có nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư. Năm 2016, ông Thuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện K, đồng thời giữ chức Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia. Ông từng là Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Ngày 29/4/2020, ông Trần Văn Thuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế cho đến khi bị bắt.