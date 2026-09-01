Đề xuất chủ tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi phải khai thông tin

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung một số quy định liên quan quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo quy định chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng do mình quản lý từ 1 triệu người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Văn bản thông báo có thể được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử có trách nhiệm tiếp nhận văn bản thông báo của các chủ tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng và nhóm cộng đồng thuộc diện này.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định nhằm quản lý, hạn chế sai sót về nội dung thông tin từ các tài khoản có lượng người theo dõi lớn và có tác động sâu rộng tới xã hội.

Mẫu thông báo kèm theo dự thảo cho thấy các chủ tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng có lượng người theo dõi hoặc thành viên lớn sẽ phải cung cấp khá nhiều thông tin cho cơ quan quản lý.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, thông tin gồm tên tổ chức, mã định danh điện tử của tổ chức, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hộ kinh doanh nếu có, địa chỉ trụ sở chính và thông tin người đại diện theo pháp luật.

Đối với cá nhân, thông báo phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số điện thoại di động đã xác thực tại Việt Nam và email liên hệ.

Bên cạnh đó, chủ thể thông báo phải lập danh sách toàn bộ trang, kênh, tài khoản, nhóm cộng đồng do mình quản lý. Danh sách phải thể hiện tên trang, kênh, tài khoản hoặc nhóm; đường dẫn (URL); nền tảng mạng xã hội và số lượng người theo dõi hoặc thành viên.

Tổ chức, cá nhân đồng thời phải cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ thông tin cung cấp, cũng như cam kết tuân thủ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng.

Đề xuất siết quản lý tài khoản chơi thử game

Cũng tại dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung quy định liên quan đến tài khoản chơi thử trong trò chơi điện tử trên mạng.

Theo đó, tài khoản chơi thử là tài khoản do người chơi tạo nhưng chưa thực hiện xác thực qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Doanh nghiệp phải yêu cầu người chơi khai báo độ tuổi, ngày, tháng, năm sinh để thực hiện phân loại độ tuổi theo quy định.

Nếu người chơi là trẻ em dưới 16 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý thời gian chơi và nội dung trò chơi mà trẻ truy cập.

Tài khoản chơi thử có thời hạn hoạt động tối đa 7 ngày kể từ thời điểm người chơi tạo tài khoản.

Sau khi hết thời hạn này, doanh nghiệp phải yêu cầu người chơi đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại di động tại Việt Nam theo quy định.

Nếu trong vòng 7 ngày kể từ khi tài khoản chơi thử hết hạn, người chơi vẫn không đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại, doanh nghiệp không được tiếp tục cho người này tham gia trò chơi. Đồng thời, doanh nghiệp phải xóa thông tin của người sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp sản xuất, phát hành trò chơi điện tử trên mạng được phát hành thử nghiệm trong thời hạn 30 ngày cho mỗi lần thử nghiệm và được gia hạn thêm một lần mà không phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định.

Số lượng người chơi hoặc tài khoản tham gia mỗi đợt thử nghiệm không được vượt quá 5.000.

Trước ít nhất 10 ngày phát hành thử nghiệm, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nội dung thông báo gồm tên trò chơi, kênh phân phối, thông tin phân loại độ tuổi, nội dung và kịch bản trò chơi kèm hình ảnh minh họa, thời điểm dự kiến phát hành thử nghiệm.

Ưu tiên game mang bản sắc Việt Nam

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo đề xuất khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phát hành trò chơi điện tử có nội dung thể hiện bản sắc, đặc trưng văn hóa, lịch sử Việt Nam; đồng thời khuyến khích các trò chơi có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Theo dự thảo, trò chơi điện tử trên mạng do Việt Nam sản xuất có yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam phải đáp ứng 3 điều kiện.

Thứ nhất, trò chơi phải do doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam sản xuất và doanh nghiệp có quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với phần mềm trò chơi điện tử.

Thứ hai, nội dung, kịch bản phải tuân thủ quy định của dự thảo và có ít nhất 3 yếu tố thể hiện bản sắc, đặc trưng Việt Nam. Các yếu tố này có thể gồm trang phục, tạo hình nhân vật; bối cảnh, địa danh, kiến trúc; phong tục, tập quán, lễ hội; nghệ thuật truyền thống; ẩm thực; biểu tượng quốc gia, biểu tượng văn hóa, lịch sử và các đặc trưng khác của Việt Nam.

Thứ ba, tối thiểu 30% số nhân sự trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, gồm lập trình, thiết kế, đồ họa, kiểm thử, phải là người lao động Việt Nam có hợp đồng lao động.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo cũng đề xuất giao UBND cấp tỉnh thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp xác nhận sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội và giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Các quy định trên hiện mới nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024 và đang trong quá trình thẩm định, hoàn thiện.