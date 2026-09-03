Chi sai chế độ 178: Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc đã nhận tiền

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã cho nghỉ việc theo Nghị định 178, nếu phát hiện sai sót phải có phương án khắc phục kịp thời.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024.

Động thái trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị liên quan việc thực hiện không đúng chính sách này đối với nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Vụ chi sai chế độ 178: Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ. Ảnh: VGP.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự và thủ tục.

Việc rà soát phải bảo đảm người được giải quyết chế độ đúng đối tượng, đồng thời tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu trong văn bản của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với những nội dung liên quan.

Các đơn vị đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định đối tượng cũng như tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc, các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được Kiểm toán Nhà nước nêu tại Báo cáo số 1212.

Theo Bộ Nội vụ, trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện chính sách, nếu phát hiện sai sót, các cơ quan phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định.

Việc khắc phục phải thực hiện đúng quy định của Nghị định 178, Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan, địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kết quả rà soát gửi về cơ quan này trước ngày 15/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trước đó, VietTimes phản ánh việc Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp được giải quyết nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 chưa đúng quy định. Có trường hợp được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sai sót cũng xảy ra tại khâu xác định thời điểm nghỉ, tính toán và chi trả chế độ. Tại Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận 33 trường hợp nếu nghỉ trước ngày 1/7/2025 sẽ thuộc diện nghỉ thôi việc nhưng sau đó được chuyển sang nghỉ hưu trước tuổi. Một số nơi còn tính sai trợ cấp, chi sai đối tượng hoặc chưa thu hồi hết số tiền đã chi.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp đã được giải quyết chính sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.