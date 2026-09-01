Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, trên cơ sở điều kiện thực tiễn.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Công văn được gửi tới Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ yêu cầu rà soát quy định, mức phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: VGP.

Theo công văn, trong các ngày 28 và 29/8/2026, báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc".

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: vành đai 2,5, vành đai 3,5 thành phố Hà Nội, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP Hồ Chí Minh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Thông tin chỉ đạo nhận hàng nghìn lượt thích

Sau khi Facebook Thông tin Chính phủ đăng tải thông tin chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều người dùng mạng xã hội bình luận cảm ơn chỉ đạo kịp thời của Chính phủ. Một số người bày tỏ: “Chính phủ rất kịp thời”, “Hoan hô Chính phủ”. Một số ý kiến khác cho rằng cần “nghiên cứu kỹ” quy định trước khi áp dụng trong thực tế.

Nhiều ý kiến bình luận đồng tình với việc Chính phủ yêu cầu rà soát quy định mức phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ảnh chụp màn hình được ghi nhận khoảng 15 phút sau khi bài viết được đăng tải, bài viết nhận khoảng 3.500 lượt tương tác, trong đó riêng lượt thích khoảng 2.800.

Những phản ứng này cho thấy vấn đề khoảng cách an toàn trên cao tốc đang được người tham gia giao thông đặc biệt quan tâm. Yêu cầu giữ khoảng cách được nhìn nhận là cần thiết để hạn chế tai nạn, song nhiều tài xế cũng mong muốn quy định và cách xử lý tính đến đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tế.

Trước đó, Cục CSGT triển khai xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không giữ khoảng cách an toàn, nếu chưa gây tai nạn, bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải, tuyên truyền, hướng dẫn xe cá nhân Ngày 31/8, Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp vi phạm quy định không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Theo đánh giá của Cục CSGT, sau 5 ngày triển khai tuyên truyền, theo dõi và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, đa số lái xe đã bước đầu nâng cao ý thức, chủ động duy trì khoảng cách với xe chạy liền trước. Lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ theo dõi toàn bộ hình ảnh, clip ghi nhận phương tiện có dấu hiệu không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, lực lượng chủ yếu tập trung xử lý những trường hợp cố ý vi phạm, bám sát đuôi xe chạy liền trước, trong đó phần lớn là phương tiện kinh doanh vận tải. Cục CSGT cho biết trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hiện chỉ xử lý ở 2 vị trí. Hai vị trí này có đầy đủ hệ vạch sơn, biển báo khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận lại đầy đủ. Về đối tượng, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải (xe khách, xe limousine, xe đầu kéo…). Đây là nhóm phương tiện được nhận định thường xuyên gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn. Đối với xe cá nhân, cảnh sát chỉ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân có khái niệm "tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn".