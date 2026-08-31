Lượng khách đến Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2/9 tăng 18%

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục (từ 29/8 đến hết 2/9) với nhiều hoạt động, sự kiện đã thu hút lượng lớn khách đến Đà Nẵng.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, ước tính tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước; công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 65-70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 70-75%.

Khách tập trung chủ yếu tại các cơ sở lưu trú ven biển và trung tâm thành phố. Đặc biệt khu vực phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà cùng Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.

Về đường hàng không, từ ngày 29/8 - 2/9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 872 chuyến, tăng 27,8% (thêm 190 chuyến) so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất khai thác bình quân khoảng 174 chuyến/ngày, tăng 38 chuyến/ngày; trong đó, chuyến bay nội địa khoảng 545 chuyến (tăng 37%), tần suất trung bình 109 chuyến/ngày; chuyến bay quốc tế khoảng 327 chuyến (tăng 14,7%), tần suất trung bình 65 chuyến/ngày. Hãng Vietnam Airlines đã khai thác trở lại đường bay Đà Lạt – Đà Nẵng từ ngày 19/8 với tần suất 10 chuyến/tuần.

Về đường sắt, ngoài các chuyến tàu thường xuyên, Công ty CP Vận tải đường sắt tăng cường chạy thêm 4 chuyến tàu khách Bắc – Nam SE23/SE24 và các chuyến tàu khu đoạn (trong đó có tuyến Hà Nội – Đà Nẵng và Sài Gòn – Đà Nẵng) nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách.

Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, Đà Nẵng đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2026 trên Booking.com và Agoda, đồng thời xếp thứ 3 về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka.

Với lợi thế về nghỉ dưỡng biển, hệ thống sự kiện đa dạng và kết nối giao thông thuận tiện, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách trong nước và quốc tế trong dịp lễ lớn năm nay.

Để đảm bảo an toàn cho du khách đến Đà Nẵng, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các lực lượng tăng cường tuần tra, chốt trực, giám sát an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác cứu hộ cứu nạn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực tập trung đông người, phòng cháy nổ, niêm yết giá, không chèo kéo khách.