Miếng bánh chục tỷ USD quá hấp dẫn khiến WinCommerce và Bách Hóa Xanh giằng co quyết liệt

Cùng lên kế hoạch mở mới hơn 1.000 cửa hàng trong năm nay, WinCommerce (chủ chuỗi WinMart/WinMart+) chọn chiếm lĩnh nông thôn, còn Bách Hóa Xanh gia tăng hiện diện ở phía Bắc.

Cuộc chiến giành thị phần bán lẻ hàng tiêu dùng (FMCG) và thực phẩm tươi sống tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Sau giai đoạn tái cấu trúc để dứt điểm tình trạng "càng làm càng lỗ", hai chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất cả nước là WinCommerce (chủ chuỗi WinMart/WinMart+ thuộc Masan) và Bách Hóa Xanh (thuộc MWG) bắt đầu quay lại chiến lược làm dày mạng lưới hoạt động.

Cuộc đua mở rộng mạng lưới cửa hàng

Tính đến cuối tháng 6/2026, WinCommerce có 5.141 điểm bán, tăng 549 so với đầu năm và tiếp tục bám sát kế hoạch mở mới 1.000-1.500 cửa hàng năm 2026.

Tính riêng quý II, tăng trưởng trên cửa hàng hiện hữu (Like-for-like - LFL) của mô hình minimart đạt 12,4% và mô hình siêu thị đạt 16,3% nhờ nâng cấp cửa hàng và cải thiện năng suất điểm bán.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh có 3.191 cửa hàng tính đến cuối quý II và đạt 3.378 cửa hàng tính đến cuối tháng 7, tăng 819 cửa hàng so với đầu năm. Đáng chú ý, nhóm cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý II của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), ông Vũ Đăng Linh - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết Bách Hóa Xanh vẫn giữ mục tiêu mở 1.000 cửa hàng trong năm 2026. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì định hướng phân bổ khoảng 50% số cửa hàng mở mới tại miền Bắc và 50% tại miền Nam.

Lãnh đạo MWG dự báo số lượng cửa hàng khai trương trong cả năm nay có khả năng vượt mốc 1.000. Ngoài ra, hiệu quả vận hành của các cửa hàng mở mới trong năm nay sẽ là căn cứ để doanh nghiệp cân nhắc đẩy nhanh tốc độ mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, hai chuỗi này đều có một điểm chung là mở mới khoảng 1.000 cửa hàng trong năm nay. Như vậy, bình quân mỗi ngày, mỗi chuỗi WinCommerce và Bách Hoá Xanh phải mở mới 3-4 cửa hàng để kịp tiến độ.

Hiện tại, chuỗi WinMart/WinMart+ chọn chiếm lĩnh nông thôn, còn Bách Hóa Xanh gia tăng hiện diện ở phía Bắc. Tuy nhiên, chiến lược của hai “ông lớn” trong giai đoạn hiện nay đều là ưu tiên hiệu quả hoạt động tại từng điểm bán, thay vì chạy theo số lượng như giai đoạn trước.

Ai đang hoạt động hiệu quả hơn?

Mặc dù có ít hơn đến gần 2.000 điểm bán nhưng doanh thu của Bách Hóa Xanh lại vượt trội so với WinCommerce. 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi này tạo ra 28.300 tỷ đồng doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, đóng góp 30% vào tổng doanh thu của MWG.

Cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2026 của MWG.

Còn tính riêng trong quý II, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 15.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng hai chữ số ở cả thực phẩm tươi sống và FMCG. Lợi nhuận ròng đạt 510 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ròng đạt 3,4%, tăng từ 3,1% trong quý I/2026.

Việc biên lợi nhuận tiếp tục tăng cho thấy hiệu quả đòn bẩy hoạt động cải thiện, đồng thời phản ánh năng lực triển khai ngay cả khi doanh nghiệp duy trì đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý II, lãnh đạo MWG cho rằng với kết quả đạt được trong nửa đầu năm nay, Bách Hóa Xanh có thể hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngoài ra lãnh đạo MWG còn cho biết 6 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh đạt khoảng 910 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi khoản lỗ lũy kế còn khoảng 7.000 tỷ đồng. "Chúng tôi vẫn tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hoá Xanh", ông Vũ Đăng Linh - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc MWG chia sẻ.

Trong khi đó, đối thủ Bách Hoá Xanh là WinCommerce ghi nhận gần 23.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế ghi nhận 345 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Tỷ lệ cửa hàng mở mới đạt điểm hòa vốn EBITDA duy trì trên 90% trong cả hai quý đầu năm.

Còn tính riêng quý II, chuỗi WinMart/WinMart+ mang về 11.629 tỷ đồng doanh thu (tăng 27% so với cùng kỳ), chiếm 37% tổng doanh thu, tăng trưởng doanh thu đến từ mở rộng quy mô và tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu. Lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ.

Miếng bánh 70 tỷ USD vẫn còn đó

Động lực tăng trưởng của các chuỗi bán lẻ hiện đại như Bách Hóa Xanh và WinCommerce đến từ dư địa còn rất lớn của thị trường bán lẻ thực phẩm Việt Nam, cùng xu hướng người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang kênh hiện đại và thương mại điện tử.

“Mô hình bách hóa hiện đại (như Bách Hóa Xanh, WinCommerce) đang bước vào giai đoạn hái quả ngọt khi thói quen tiêu dùng chuyển dịch mạnh mẽ từ chợ truyền thống sang kênh hiện đại. Các chuỗi bán lẻ hiện đại có thể tăng cao hơn nhờ chiếm thêm thị phần từ kênh truyền thống”, các chuyên gia từ Chứng khoán KB nhận định.

Nguồn: SHS.

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng chỉ ra tổng thị trường bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam năm 2025 có quy mô khoảng 60-70 tỷ USD, trong đó tỷ trọng kênh bán lẻ hiện đại chỉ chiếm 19%.

Tuy nhiên, đến năm 2030, quy mô thị trường này có thể đạt 85 USD, trong đó tỷ trọng của kênh bán lẻ hiện đại sẽ tăng mạnh lên mức 55%, chủ yếu chuyển dịch từ thị phần của kênh bán lẻ truyền thống.

Bên cạnh đó, chính sách loại bỏ thuế khoán, Nghị định 70/2025/NĐ-CP về phát hành hóa đơn nhằm tăng cường tính minh bạch về thuế sẽ làm thu hẹp nhanh chóng các hoạt động kinh doanh truyền thống (chiếm khoảng 70% thị phần phân phối đồ tươi sống hiện tại), thúc đẩy kênh hiện đại tăng mạnh mẽ lên 35% sớm hơn thay vì 2030 như dự báo.

Nguồn: SHS.

Theo dự báo từ Chứng khoán KB, doanh thu/cửa hàng cũ (SSSG) của hai chuỗi Bách Hoá Xanh và WinCommerce có thể duy trì tăng trưởng từ 10%-12%/năm trong 2026-2027.

Về số lượng điểm cửa hàng, hai chuỗi này có thể hoàn thành mở 1.000 cửa hàng/chuỗi, tương đương số lượng điểm bán tăng lần lượt 39% và 20% so với 2025, giúp duy trì tăng trưởng doanh số hai chữ số cao.