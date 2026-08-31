Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT chỉ xử lý tại 2 vị trí trên tuyến Pháp Vân - Ninh Bình

Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Đối với xe cá nhân, cảnh sát chỉ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn.

Ngày 31/8, Cục CSGT cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp vi phạm quy định không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Theo đánh giá, sau 5 ngày triển khai tuyên truyền, theo dõi và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, đa số lái xe đã bước đầu nâng cao ý thức, chủ động duy trì khoảng cách với xe chạy liền trước.

Lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ theo dõi toàn bộ hình ảnh, clip ghi nhận phương tiện có dấu hiệu không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, lực lượng chủ yếu tập trung xử lý những trường hợp cố ý vi phạm, bám sát đuôi xe chạy liền trước, trong đó phần lớn là phương tiện kinh doanh vận tải.

Cục CSGT cho biết trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hiện chỉ xử lý ở 2 vị trí. Hai vị trí này có đầy đủ hệ vạch sơn, biển báo khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận lại đầy đủ.

Về đối tượng, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải (xe khách, xe limousine, xe đầu kéo…). Đây là nhóm phương tiện được nhận định thường xuyên gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn.

Đối với xe cá nhân, cảnh sát chỉ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân có khái niệm "tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn".

Về lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc, CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân được tuyên truyền. Ảnh: Cục CSGT.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lấy việc tuyên truyền làm trọng tâm, không lấy xử lý làm ưu tiên. "Khi đã tuyên truyền mà tài xế vẫn không chấp hành thì lực lượng mới xử lý vi phạm để phòng ngừa tai nạn", vị này nói thêm.

Trong ngày thứ 2 nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người và số người bị thương tăng 3 người.

Trong khoảng thời gian này, công an các địa phương phát hiện hơn 14.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ.