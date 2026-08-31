Cục CSGT chỉ ra thói quen xấu “cố hữu” của nhiều lái xe

Nhiều lái xe vẫn giữ những thói quen tưởng như nhỏ nhưng có thể đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm, từ không nhường đường cho xe xin vượt đến bám sát xe phía trước.

Ngày 31/8, Cục CSGT cho biết theo khảo sát mới đây của cục, trung bình 10 lái xe ô tô thì có tới 9 người chưa hiểu hoặc thường xuyên không thực hiện đúng quy định nhường đường khi gặp xe xin vượt.

Theo Cục CSGT, thực tế cho thấy, mặc dù đủ điều kiện cho xe sau vượt nhưng nhiều lái xe vẫn không bật xi-nhan sang phải, không điều chỉnh hướng sang phải để nhường đường cho xe xin vượt.

Thậm chí nhiều trường hợp xe xin vượt, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn “trơ như đá”, mặc dù đủ điều kiện nhường đường.

Hậu quả là xe xin vượt phải mượn làn đường ngược chiều để vượt, gây nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Nhiều người vẫn đổ lỗi cho hạ tầng (một chiều đường chỉ có một hoặc hai làn đường), nên không thể nhường đường cho xe xin vượt.

Cục CSGT nhận thấy đây là ý thức, là thói quen xấu đã “cố hữu” trong tư duy, đạo đức lái xe, cần phải thay đổi tiến bộ hơn.

Cũng như việc giữ khoảng cách an toàn trên đường gắn với tốc độ theo quy định, cũng đã có hiệu lực gần 20 năm nay, tuy nhiên do không có điều kiện để xử lý đã tạo ra sự “nhờn luật”. Coi việc bám sát đuôi xe liền trước là cách đi đúng, đi cho nhanh, không màng đến hiểm họa tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục xử lý để tạo thói quen tốt, an toàn hơn khi tham gia giao thông đối với các hành vi: Không nhường đường cho xe xin vượt nếu đủ điều kiện; không giữ khoảng cách an toàn; điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình…

Đồng thời, lực lượng CSGT đang triển khai trong toàn quốc “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người đi xe mô tô, xe gắn máy” để xây dựng được ý thức đạo đức và thói quen tốt an toàn khi tham gia giao thông cho người đã có giấy phép lái xe mô tô và người điều khiển xe gắn máy.

Cục CSGT mong muốn người lái xe người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ủng hộ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật.