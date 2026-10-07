Giá vàng thế giới hôm nay 7/10 bật tăng gần 30 USD/ounce

Giá vàng thế giới sáng 7/10 tăng khoảng 27 USD/ounce, lên 4.168 USD/ounce, quy đổi khoảng 131,6 triệu đồng/lượng, phục hồi sau phiên giảm nhẹ trước đó.

Giá vàng thế giới bật tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 7/10 giao dịch ở mức 4.168 USD/ounce, tăng khoảng 27 USD/ounce so với mức 4.141 USD/ounce ghi nhận sáng 6/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 800.000 đồng/lượng so với mức 130,8 triệu đồng/lượng của sáng 6/10.

Giá vàng thế giới sáng 7/10 tăng lên 4.168 USD/ounce, cao hơn khoảng 27 USD/ounce so với sáng 6/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.173 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 5 USD/ounce, tương đương 0,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 282 USD/ounce, tương đương 6,4%.

Giá vàng đi lên khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 24 năm, trong khi chỉ số USD giảm 0,3%, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Thị trường cũng giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến. Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong sáng 7/10

Sáng 7/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,3-143,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết sẽ được các nhà vàng điều chỉnh khi mở phiên giao dịch sáng nay.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 100.000 đồng/lượng và cao hơn DOJI 100.000 đồng/lượng.