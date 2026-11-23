Giá vàng thế giới sáng 23/11 tăng lên quanh mức 3.578 USD/ounce, cao hơn 54 USD/ounce so với sáng 21/11, quy đổi khoảng 112,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi lên gần 3.600 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/11 giao dịch ở mức 3.578 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với mức 3.524 USD/ounce của sáng 21/11. Kim loại quý phục hồi sau khi giảm sâu về gần ngưỡng 3.500 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá 25.980 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 112,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với mức 110,4 triệu đồng/lượng của sáng 21/11.

Giá vàng thế giới sáng 23/11 tăng lên 3.578 USD/ounce, cao hơn 54 USD/ounce so với sáng 21/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 3.874 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 296 USD/ounce, tương đương 7,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 509 USD/ounce, tương đương 12,6%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đã có dấu hiệu phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh trong tuần trước. Tuy nhiên, mức phục hồi hiện tại vẫn khá khiêm tốn so với đà giảm trước đó. Nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh của thị trường.

Giá vàng trong nước sáng 23/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 23/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,3-133,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 128-133 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 133,3 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng.