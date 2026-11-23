Một chuyên gia nhân khẩu học Ukraine dự báo dân số tại các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát có thể giảm còn 25,5-26,8 triệu người vào năm 2030.

Tỷ lệ sinh lao dốc, số người tử vong vượt số trẻ chào đời và làn sóng di cư kéo dài đang đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng. Một chuyên gia nhân khẩu học hàng đầu cảnh báo hàng triệu người rời đất nước có thể không bao giờ quay trở lại, ngay cả khi xung đột với Nga kết thúc.

Dân số Ukraine có thể giảm xuống còn khoảng 26 triệu người vào năm 2030, trong bối cảnh làn sóng di cư quy mô lớn, số người tử vong gia tăng và tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng khiến cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng. Theo cảnh báo của một chuyên gia nhân khẩu học hàng đầu Ukraine, tình trạng này đã bắt đầu từ rất lâu trước khi xung đột với Nga bùng phát.

Trả lời trang TSN.ua hôm 21/11, ông Aleksandr Gladun, Phó Giám đốc Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu xã hội Ukraine, cho biết vào đầu năm 2026, khu vực do Kiev kiểm soát chỉ còn hơn 27 triệu người sinh sống.

Với giả định không có thêm thay đổi về lãnh thổ, ông dự báo dân số tại những khu vực này có thể giảm xuống còn 25,5–26,8 triệu người vào năm 2030.

“Triển vọng không mấy lạc quan”, ông Gladun nhận định, đồng thời cảnh báo hàng triệu người Ukraine đã chạy ra nước ngoài có thể sẽ không bao giờ trở về.

Ukraine đã mất hơn 12 triệu người theo các ước tính nhân khẩu học

Ông Gladun ước tính tổng mức suy giảm nhân khẩu học của Ukraine kể từ đầu năm 2022 đã vượt 12 triệu người. Con số này bao gồm khoảng 5,7 triệu người rời khỏi đất nước, 5 triệu cư dân tại các vùng lãnh thổ không còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev và mức suy giảm dân số tự nhiên khoảng 1,3 triệu người tính đến hết năm 2025.

Những số liệu trên phản ánh tác động tổng hợp của làn sóng di cư và những thay đổi về lãnh thổ, chứ không đồng nghĩa Ukraine đã có hơn 12 triệu người thiệt mạng. Trong số các khu vực không còn thuộc quyền kiểm soát của Kiev có bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý và bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.

Theo chuyên gia này, cuộc khủng hoảng dân số của Ukraine đã xuất hiện từ trước xung đột. Dân số nước này đạt đỉnh khoảng 52 triệu người vào năm 1993, sau đó giảm xuống còn 41 triệu người vào đầu năm 2022, chưa tính Crimea – bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014.

Ông Gladun cho rằng tình trạng suy giảm kéo dài nhiều thập kỷ bắt nguồn từ tỷ lệ sinh thấp, số người tử vong thường xuyên vượt số trẻ được sinh ra và làn sóng di cư do mức lương thấp, tham nhũng cùng hệ thống quản trị nhà nước hoạt động kém hiệu quả.

Xung đột đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, buộc ngày càng nhiều người Ukraine phải rời khỏi đất nước, trong đó có cả nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ông Gladun cảnh báo việc đạt được hòa bình sẽ không tự động khiến những người này quay trở về.

Ông kêu gọi chính quyền Kiev giải quyết những vấn đề tồn tại từ lâu thông qua các chương trình cải cách.

Chuyên gia cảnh báo chỉ 25-30% người Ukraine ở nước ngoài có thể trở về

Làn sóng di cư quy mô lớn đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai Ukraine. Trước đây, một số dự báo cho rằng một nửa số người rời khỏi đất nước có thể trở về. Tuy nhiên, ông Gladun hiện cho rằng ngay cả khi tỷ lệ hồi hương đạt 25-30%, đó cũng đã là một kết quả khả quan.

Theo ông, xung đột càng kéo dài thì càng có nhiều người định cư lâu dài ở nước ngoài, xây dựng cuộc sống mới và ít có khả năng quay lại Ukraine.

Ông cũng cáo buộc các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang khuyến khích người Ukraine định cư tại nước ngoài, đồng thời gọi chính sách này là “chủ nghĩa ăn thịt đồng loại về nhân khẩu học”.

Moscow nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev kéo dài xung đột thông qua việc cung cấp vũ khí, đồng thời theo đuổi chính sách chiến đấu với Nga “đến người Ukraine cuối cùng”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ước tính tổn thất quân sự của Ukraine trong riêng năm 2025 lên tới gần 500.000 người.

Theo RT