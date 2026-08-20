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Giá vàng thế giới hôm nay 20/8 tăng mạnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 20/8 tăng 167 USD/ounce so với phiên trước, đưa giá kim loại quý vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 20/8 giao dịch ở mức 4.511 USD/ounce, tăng 167 USD/ounce so với mức 4.344 USD/ounce trong phiên sáng 19/8. Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá kim loại quý bật tăng trở lại và vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.370 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 143,4 triệu đồng/lượng. So với mức 138,1 triệu đồng/lượng của sáng 19/8, giá vàng thế giới tăng 5,3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 20/8 bật tăng mạnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.444 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 67 USD/ounce, tương đương 1,5%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 219 USD/ounce, tương đương 5,3%.

Giá vàng bật tăng mạnh sau phiên giảm sâu, cho thấy lực mua quay lại khi thị trường còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với mức tăng lớn chỉ sau một phiên, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước chiều 19/8

Phiên chiều 19/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140-144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát.

So với phiên sáng cùng ngày, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại cả 3 doanh nghiệp không có sự thay đổi.

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