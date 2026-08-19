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VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

Yến Linh
Yến Linh

Tại sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026, VietinBank giới thiệu chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2028, hệ sinh thái AI và loạt sản phẩm số đang được triển khai.

Sáng 18/8/2026, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” chính thức diễn ra. VietinBank tham gia với những dấu ấn nổi bật về chiến lược chuyển đổi số, hệ sinh thái AI và các sản phẩm số tiêu biểu, khẳng định hành trình chuyển đổi ngày càng đi vào chiều sâu, tạo giá trị thiết thực cho khách hàng và hoạt động kinh doanh.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18-19/8/2026, với thông điệp “Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số”. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tổ chức chuỗi sự kiện này, đồng thời là dịp tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Tham dự sự kiện, VietinBank có ông Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc. Gian triển lãm của VietinBank là một trong 21 gian hàng của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ.

Từ thử nghiệm đến làm chủ chuyển đổi số

Điểm nhấn tại gian triển lãm là chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2028. Năm 2026 được xác định là năm “Hòa nhịp” - chuyển từ “Thử nghiệm” sang “Chuẩn hóa, nhân rộng và tạo giá trị bền vững”, từng bước làm chủ năng lực chuyển đổi số.

VietinBank tập trung vào 4 trụ cột: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ, Tổ chức & Con người. Trọng tâm không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn gia tăng hiệu quả tài chính, quản trị rủi ro, năng suất lao động và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo. Ngân hàng đặt mục tiêu chuyển đổi số đóng góp 30-35% tổng thu nhập hoạt động (TOI).

AI - từ công nghệ thành “trợ lý” cho mỗi cán bộ

Hệ sinh thái AI được VietinBank ứng dụng trong 5 lĩnh vực chính: Vận hành thông minh, quản lý rủi ro và tín dụng, phát triển phần mềm, siêu cá nhân hóa dịch vụ và hỗ trợ bán hàng. Hàng nghìn tác vụ, quyết định và quy trình được hỗ trợ hoặc tự động hóa bằng AI, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, trong chăm sóc khách hàng, AI đang thay đổi cách cán bộ tiếp cận và thấu hiểu khách hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân chia sẻ: Thay vì mất nhiều giờ nghiên cứu báo cáo, cán bộ quan hệ khách hàng nay chỉ cần vài chục giây để trợ lý AI phác họa chân dung, nhận diện nhu cầu, gợi ý sản phẩm và xây dựng kịch bản chăm sóc phù hợp.

Sau gần 2 tháng triển khai, Trợ lý AI đã phục vụ hơn 5.600 cán bộ với trên 84.000 yêu cầu hỗ trợ. Không dừng ở công cụ có sẵn, VietinBank hướng tới trao quyền để mỗi cán bộ tự xây dựng “trợ lý AI” riêng. Trên nền tảng MyGenie, chỉ trong 5 tháng, hơn 1.100 AI Agent đã được đưa vào vận hành, phục vụ từ nhu cầu cá nhân đến nghiệp vụ tại đơn vị.

Cách tiếp cận này cho thấy công nghệ không đứng ngoài kinh doanh mà đang trở thành công cụ đồng hành cùng mỗi cán bộ, giúp ra quyết định nhanh hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và tạo ra giá trị cụ thể.

Chuyển đổi số gắn với sản phẩm, dịch vụ và tăng trưởng

Tại triển lãm, VietinBank giới thiệu loạt sản phẩm số tiêu biểu. Với khách hàng doanh nghiệp, eFAST One mang đến ngân hàng số mới với các tính năng chuyển tiền, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán hóa đơn, mở tài khoản, chi lương và mua bán ngoại tệ. Digital L/C cho phép phát hành thư tín dụng 100% trực tuyến trên eFAST, tự động tạo hồ sơ và cập nhật trạng thái 24/7.

Trong quản lý tài sản, V-Wealth cung cấp giải pháp đầu tư tự động, tiền gửi thông minh, chứng chỉ quỹ và DigiGold. Các gói V-PLUS, V-ADVANCE dành cho khách hàng ưu tiên cùng Merchant Platform hỗ trợ quản lý giao dịch và báo cáo tức thời, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số.

Những sản phẩm này cho thấy chuyển đổi số không chỉ hướng tới số hóa nội bộ mà còn tạo ra phương thức giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và cá nhân hóa hơn cho khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ghi nhận cho hành trình chuyển đổi số

Những nỗ lực của VietinBank trong chuyển đổi số tiếp tục được ghi nhận qua các giải thưởng uy tín. Tại sự kiện, VietinBank khẳng định dấu ấn với danh hiệu Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025 và 8 Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho các giải pháp như iPay Mobile, eFAST One, Tap-and-Go, V-Wealth, Hành trình vay mua nhà trên Big Data, VietinBank Genie Meeting, MYVBI.VN và VietinBank Credit Memo.

Từ nền tảng công nghệ bài bản đến đưa AI vào từng nghiệp vụ, VietinBank cho thấy cách tiếp cận rõ nét: Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và con người làm trung tâm.

Sự hiện diện tại Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026 không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới mà còn là câu chuyện về một ngân hàng chủ động hòa nhịp với kỷ nguyên dữ liệu và AI. Chuyển đổi số đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy hiệu quả, mở rộng không gian kinh doanh và tạo dựng giá trị bền vững cho VietinBank, đồng thời góp phần vào hành trình chung của ngành Ngân hàng hướng tới một hệ sinh thái tài chính số hiện đại, thông minh và lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Trần Công Quỳnh Lân giới thiệu về Chuyển đổi số của VietinBank
Ông Trần Công Quỳnh Lân giới thiệu về Chuyển đổi số của VietinBank
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Đại biểu tham quan gian triển lãm VietinBank
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Đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên gian triển lãm VietinBank
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Ông Trần Công Quỳnh Lân giới thiệu VietinBank tại sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026
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Toàn cảnh sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026

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