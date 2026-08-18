Hé lộ vai trò mới của ông Lê Thái Sâm trong hệ sinh thái Bamboo Airways

CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways Cargo) có tổng giám đốc mới là ông Lê Thái Sâm.

Ngày 17/8, CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways Cargo) công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lê Thái Sâm (sinh năm 1964) sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trước đó, chức vụ này do ông Hoàng Mạnh Tân (sinh năm 1970) đảm nhiệm.

Dữ liệu VietTimes cho thấy, Bamboo Airways Cargo được thành lập vào ngày 9/12/2022 và hiện có trụ sở tại toà nhà FLC Landmark, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, Bamboo Airways Cargo đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là “hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không”. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Doãn Hữu Đoàn (sinh năm 1982).

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 20 tỷ đồng, trong đó CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) góp 15 tỷ đồng, tương đương 75% vốn.

Hai cá nhân là Lê Duy Đông và Cao Thị Ngọc Thuý, mỗi người góp 2 tỷ đồng (10%) vốn. Một cổ đông khác là Đặng Trần Bảo Tín góp 1 tỷ đồng (5% vốn).

Sau đó ba tháng (23/3/2023), Bamboo Airways Cargo điều chỉnh vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Vào tháng 7/2023, lãnh đạo công ty có sự thay đổi. Người đại diện theo pháp luật được chuyển sang cho ông Hoàng Mạnh Tân – Chủ tịch HĐQT.

Cuối năm 2023, Bamboo Airways Cargo tiếp tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Chủ tịch HĐQT.

Có một sự thay đổi lớn vào tháng 10/2024 là CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt đổi tên thành CTCP Hàng hóa Hàng không Bình Minh (Sunrise Air Cargo).

Đến tháng 8/2025, đơn vị lại đổi tên về CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt. Đồng thời, đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Lê Thị Trúc Quỳnh sang Tổng giám đốc Hoàng Mạnh Tân.

Người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, tân Tổng giám đốc Bamboo Airways Cargo Lê Thái Sâm sinh năm 1964, quê quán Quảng Ngãi ông xuất hiện tại tập đoàn FLC vào năm 2022 - thông tin báo cáo quản trị cùng năm.

Trong một tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, FLC cho biết ông Sâm có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng.

“Ông là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có vốn kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Bên cạnh đó, ông Sâm có nhiều quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước”, trích trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của FLC.

Ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Thời điểm ông Sâm xuất hiện tại FLC cũng là lúc tập đoàn này đối mặt với nhiều khủng hoảng khi lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý. Ghi nhận tại báo cáo quản trị, ông Sâm là thành viên HĐQT FLC từ tháng 7/2022.

Đến tháng 8/2023, ông Sâm rút khỏi vị trí thành viên HĐQT FLC. Động thái này diễn ra sau khi ông Sâm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways vào tháng 7 cùng năm. Tại thời điểm đó, ông Sâm được giới thiệu là sở hữu số cổ phần tương đương hơn 50% vốn điều lệ của Bamboo Airways.

Trong quá trình đồng hành cùng hãng hàng không này, ông Sâm đã thực hiện các giao dịch tài chính có quy mô lớn. Tính đến hết ngày 10/4/2023, tổng số tiền Bamboo Airways đã vay ông Sâm là hơn 7.727 tỷ đồng.

Không chỉ cho Bamboo Airways vay, ông Sâm cũng là người cho vay tín chấp với FLC giá trị 870 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm. Các khoản cho vay được thực hiện rải rác từ tháng 4 đến tháng 6/2022.

Để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, hồi tháng 5/2023, FLC công bố kế hoạch chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần, tương đương 21,7% vốn nắm giữ tại Bamboo Airways, cho ông Sâm, đổi lại là thanh lý toàn bộ nghĩa vụ nợ giữa hai bên.

Tháng 11/2025, phía ông Sâm bày tỏ mong muốn chuyển giao lại việc vận hành Bamboo Airways cho FLC. Sau đó, HĐQT công ty đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch hãng bay này.