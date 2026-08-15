Giá vàng hôm nay 15/8: Thế giới tăng 1,9 triệu đồng/lượng, SJC lên 144 triệu đồng

Giá vàng thế giới sáng 15/8 phục hồi lên 4.377 USD/ounce, tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng quy đổi. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, lên 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng

Sáng 15/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,7-144,4 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 14/8, giá vàng miếng SJC tại SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với phiên chiều 14/8, vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 700.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 140,7-144,7 triệu đồng/lượng.

So với phiên 14/8, vàng nhẫn SJC tăng 700.000 đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 500.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với DOJI và 1,2 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 1,9 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 15/8 giao dịch ở mức khoảng 4.377 USD/ounce, tăng 61 USD/ounce so với mức 4.316 USD/ounce trong phiên sáng 14/8. Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá kim loại quý phục hồi và quay lại vùng gần 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.330 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,9 triệu đồng/lượng. So với mức 137 triệu đồng/lượng của sáng 14/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 15/8 phục hồi lên quanh 4.377 USD/ounce sau phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.295 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 82 USD/ounce, tương đương gần 1,9%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 375 USD/ounce, tương đương 9,41%.

Giá vàng phục hồi sau phiên giảm mạnh, nhưng đà tăng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế Mỹ. Reuters ghi nhận doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng và sản xuất thấp hơn dự báo đã làm dịu kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Đây là yếu tố hỗ trợ vàng, bởi khi áp lực lãi suất giảm, USD và trái phiếu kém hấp dẫn hơn so với kim loại quý.