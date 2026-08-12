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Big4 và loạt ngân hàng tung gói vay ưu đãi lãi suất, quy mô gần 250.000 tỷ đồng

Yến Thanh
Yến Thanh

Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhiều ngân hàng liên tiếp công bố các gói vay ưu đãi với tổng quy mô được nêu trong bài lên tới gần 250.000 tỷ đồng.

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Big 4 đồng loạt tung gói tín dụng 220.000 tỷ đồng

Động thái giảm lãi suất diễn ra ngay sau khi NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1 điểm %/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn.

Ngay sau yêu cầu này, cả bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp.

Theo đó, các khoản vay trong chương trình được áp dụng mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 8/2026 đến hết năm 2028 hoặc đến khi giải ngân hết quy mô gói.

Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng.

Ba ngân hàng còn lại gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng công bố các gói tín dụng ưu đãi trị giá 50.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Như vậy, riêng nhóm Big4 đã đưa ra tổng cộng 220.000 tỷ đồng nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, hướng tới hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Loạt ngân hàng cổ phần nhập cuộc

Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực được ưu tiên.

Tại Nam A Bank, ngân hàng cho biết đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho nhiều nhóm khách hàng.

Với khách hàng cá nhân, lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp được giảm 0,5-0,7%/năm. Đối với các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống, khách hàng được hưởng mức giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,3%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng này còn tham gia các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho những lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế. Tổng hạn mức các gói ưu đãi lên tới 25.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay giảm từ 1-1,8%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

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LPBank cũng công bố chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay thông thường của ngân hàng.

Quy mô chương trình đạt 2.000 tỷ đồng, triển khai từ ngày 11/8 đến hết tháng 12/2026, hướng tới nhóm doanh nghiệp có dòng tiền tốt, doanh thu ổn định và lịch sử tín dụng tốt.

LPBank ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, xuất khẩu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, NCB triển khai chính sách giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Riêng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm đồng loạt 0,5%/năm ở tất cả kỳ hạn.

Với các doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động theo chuỗi, hệ sinh thái, NCB cũng giảm 0,5%/năm lãi suất.

Tương tự, BVBank triển khai gói tín dụng quy mô 2.500 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1 điểm %/năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm chi phí vốn, tối ưu hoạt động. Chương trình áp dụng từ ngày 12/8, với lãi suất sau ưu đãi từ 9,7%/năm.

Việc các ngân hàng liên tiếp công bố chương trình tín dụng ưu đãi cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay đang tiếp tục được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp. Với riêng nhóm Big 4 cùng loạt ngân hàng thương mại cổ phần, tổng quy mô các chương trình được công bố gần 250.000 tỷ đồng.

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