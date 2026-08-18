Startup công nghệ Việt đầu tiên thành đối tác toàn cầu của OpenAI

EON Tech được OpenAI xác nhận đạt cấp độ OpenAI Select Partner, trở thành một trong 2 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam công bố đạt cấp độ đối tác này, mở rộng năng lực triển khai và quản trị AI an toàn tại Việt Nam.

Start up Việt tiến sâu vào hệ sinh thái AI toàn cầu

Ngày 18/8, EON Tech thông tin được OpenAI (tổ chức phát triển ChatGPT) xác nhận đạt cấp độ OpenAI Select Partner, trở thành một trong 2 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đạt cấp độ đối tác này, cùng FPT.

EON Tech đào tạo, xây dựng trợ lý AI theo nghiệp vụ và phát triển hạ tầng quản trị AI thông qua EONSR AI Gateway. Ảnh: AB.

EON Tech cho biết đang phát triển EONSR AI Gateway, một lớp hạ tầng nhằm giúp các tổ chức quản lý tập trung việc sử dụng nhiều nền tảng và mô hình AI trong cùng một hệ thống. Định hướng này xuất phát từ thực tế doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau, kéo theo nhu cầu kiểm soát dữ liệu, người dùng, chi phí và quyền truy cập.

Theo định hướng của EON Tech, EONSR AI Gateway sẽ đóng vai trò như một cổng quản trị chung, kết nối người dùng và hệ thống của tổ chức với các nền tảng AI. Thay vì để từng phòng, ban tự kết nối và sử dụng các công cụ riêng lẻ, tổ chức có thể quản lý việc truy cập và sử dụng AI từ một đầu mối, đồng thời áp dụng thống nhất các chính sách về bảo mật và phân quyền.

Mục tiêu của EON Tech là xây dựng lớp hạ tầng giúp các tổ chức đưa AI vào vận hành có kiểm soát, thay vì chỉ sử dụng AI ở quy mô cá nhân hoặc theo từng bộ phận. Công nghệ này được định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình mở rộng ứng dụng AI, từ lựa chọn mô hình phù hợp với từng nhu cầu đến quản lý việc sử dụng và tích hợp AI vào các hệ thống hiện có.

Việc tích hợp công nghệ OpenAI vào các giải pháp doanh nghiệp được xem là bước tiến trong năng lực triển khai AI của doanh nghiệp công nghệ trong nước, trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng AI đang chuyển từ thử nghiệm sang triển khai thực tế.

Cùng với cơ hội tiếp cận các nền tảng AI tiên tiến, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo mật dữ liệu, quản trị người dùng, kiểm soát chi phí và tích hợp AI với hệ thống hiện có.

Việc trở thành OpenAI Select Partner cũng được EON Tech đặt trong định hướng này, khi doanh nghiệp mở rộng khả năng kết nối các công nghệ AI tiên tiến vào hệ thống và giải pháp phục vụ khách hàng. Qua đó, EON Tech hướng tới phát triển năng lực tích hợp, triển khai và quản trị AI, thay vì chỉ cung cấp quyền tiếp cận các công cụ AI.

Bên cạnh phát triển và triển khai công nghệ, EON Tech tập trung vào các chương trình đào tạo, tập huấn và phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các cơ quan, đơn vị trong khu vực công.

Nội dung tập trung giúp người sử dụng hiểu đúng khả năng và giới hạn của AI. Đồng thời, hướng dẫn đưa công nghệ vào công việc thực tế, nâng cao nhận thức về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin. Qua đó, đề cao trách nhiệm của con người đối với kết quả do AI tạo ra.

“Chuyển đổi AI không đơn thuần là trang bị thêm công cụ. Điều quan trọng là đưa AI vào công việc một cách an toàn, có kiểm soát và phù hợp với dữ liệu, con người cũng như cách vận hành của từng tổ chức”, ông Đinh Tuấn Huy, Giám đốc công nghệ EON Tech nói thêm.

OpenAI đặt yêu cầu gì với đối tác?

Tháng 6/2026, OpenAI chính thức ra mắt OpenAI Partner Network với khoản đầu tư 150 triệu USD nhằm phát triển hệ sinh thái đối tác, hướng tới mục tiêu đào tạo và chứng nhận 300.000 chuyên gia vào cuối năm 2026.

EON Tech là startup công nghệ đầu tiên của Việt Nam trở thành đối tác toàn cầu của OpenAI. Ảnh: LinkIn EON Tech.

Việc trở thành đối tác trong chương trình OpenAI Select Partner không đơn thuần dựa trên khả năng sử dụng hay tích hợp các mô hình AI. Doanh nghiệp công nghệ phải đạt yêu cầu cao về hiệu quả kinh doanh, năng lực kỹ thuật, mức độ phối hợp cùng OpenAI và kinh nghiệm triển khai.

Theo OpenAI, hạn chế lớn nhất trong việc tạo ra giá trị từ AI tại doanh nghiệp hiện không còn chủ yếu nằm ở năng lực của mô hình. Thách thức nằm ở khả năng xác định đúng bài toán ứng dụng, thiết kế lại quy trình làm việc, tích hợp AI với hệ thống và dữ liệu hiện có, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng AI ở quy mô lớn.

Vì vậy, các đối tác không chỉ cung cấp công nghệ mà còn phải có năng lực tư vấn, xây dựng giải pháp và triển khai AI trong môi trường doanh nghiệp. OpenAI nhấn mạnh vai trò của các đối tác có chuyên môn ngành, năng lực triển khai và quan hệ với khách hàng để biến công nghệ AI thành kết quả thực tế.

Đây cũng là mục tiêu của OpenAI Partner Network, chương trình dành cho các đối tác trên toàn cầu xây dựng, kinh doanh và triển khai các giải pháp AI cùng OpenAI. Đối tác có thể tham gia ở nhiều khâu, từ đồng bán hàng, xây dựng giải pháp đến triển khai và hỗ trợ khách hàng kết nối với công nghệ OpenAI.

Theo OpenAI, hệ sinh thái này cần những đối tác có năng lực đưa AI từ chiến lược đến kết quả, bảo đảm khả năng tích hợp, quản trị và vận hành trong môi trường thực tế.