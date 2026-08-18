Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” khẳng định, mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là mang lại những giá trị thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo Ban tổ chức, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành nền tảng để ngành ngân hàng xây dựng các hệ sinh thái tài chính mở, thông minh, kết nối đa ngành và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết dịch vụ ngân hàng hiện nay đã được đưa lên môi trường số, nhiều ngân hàng ghi nhận tới 95% giao dịch thực hiện trên kênh số. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 15 tỷ giao dịch, tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng.

Hệ sinh thái ngân hàng số cũng được mở rộng thông qua việc kết nối sâu rộng với các lĩnh vực thương mại điện tử, viễn thông, dịch vụ công, y tế, giáo dục và giao thông, giúp khách hàng có thể giải quyết gần như toàn bộ nhu cầu tài chính chỉ trên một ứng dụng di động. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong kỷ nguyên số.

Trong bức tranh đó, các ngân hàng tiên phong như VPBank đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những công nghệ thanh toán hiện đại vào thực tiễn, giúp kết nối giao dịch một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Thời gian qua VPBank đã đầu tư đồng bộ vào nền tảng công nghệ, năng lực dữ liệu và cá nhân hóa dịch vụ. Hệ thống công nghệ được xây dựng trên nền tảng Cloud Computing, Microservices, Open API, cho phép mở rộng linh hoạt, tích hợp nhanh, vận hành an toàn và kết nối hiệu quả với các đối tác trong hệ sinh thái số.

VPBank được The Asian trao giải “Sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng”

VPBank hiện vận hành hơn 60 trải nghiệm số toàn trình trên toàn bộ vòng đời khách hàng, từ cá nhân hóa gợi ý sản phẩm, trợ lý quản lý tài chính, mẹo chi tiêu thông minh, đến ưu đãi “may đo” cho từng người dùng…, nhờ đó thấu hiểu từng chân dung khách hàng. Với kết quả đó, tháng 6 vừa qua, VPBank được The Asian Banker vinh danh tại “Sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng”.

VPBank và bộ siêu giải pháp thanh toán số toàn diện

Kiên định theo đuổi chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm”, VPBank đã xây dựng bộ siêu giải pháp thanh toán số toàn diện nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Nổi bật trong hệ sinh thái này là Pay by Account - giải pháp cho phép khách hàng sử dụng nguồn tiền trực tiếp từ tài khoản thanh toán VPBank để thanh toán chạm tại mọi điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới. VPBank là ngân hàng đầu tiên triển khai PBA tại Việt Nam, trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Đại diện VPBank cho biết, tính đến tháng 8/2026 đã có hơn 28.000 tài khoản đăng ký thành công Pay by Account. Hiện ngân hàng cũng đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng tính năng này như: hoàn tiền đến 500.000 đồng khi mở tài khoản số đẹp và phát sinh giao dịch hợp lệ đầu tiên qua Pay by Account trong vòng 30 ngày hay giảm tới 150.000 đồng khi thanh toán tại Family Mart, Ministop, Gongcha, Galaxy Cinema.

VPBank triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng Pay by Account

Trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ, Pay by Account đang trở thành một mắt xích quan trọng giúp kết nối liền mạch giữa người mua, người bán và ngân hàng. Với lợi thế về nền tảng công nghệ cùng khả năng tích hợp linh hoạt vào nhiều hệ sinh thái kinh doanh khác nhau, giải pháp này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh Pay by Account, VPBank còn triển khai NEO Accept - giải pháp biến điện thoại thông minh thành máy POS, giúp cá nhân kinh doanh tiếp cận nhanh chóng với các phương thức thanh toán số như thanh toán chạm từ thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay…, hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Hệ sinh thái thanh toán của VPBank cũng được hoàn thiện với giải pháp thanh toán QR, mang đến khả năng giao dịch tức thời, thuận tiện và an toàn cho khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Song song với đó, VPBank tiếp tục phát triển danh mục thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đa dạng, đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt của nhiều phân khúc khách hàng. Các dòng thẻ với nhiều đặc quyền, ưu đãi hoàn tiền, tích điểm và trả góp không chỉ gia tăng lợi ích tài chính mà còn mở rộng trải nghiệm thanh toán trong mọi tình huống từ mua sắm, du lịch đến tiêu dùng hằng ngày.

Sự kết hợp giữa Pay by Account, NEO Accept, thanh toán QR và thanh toán thẻ đã tạo nên một hệ sinh thái thanh toán toàn diện của VPBank, nơi mọi nhu cầu giao dịch đều được đáp ứng trên nền tảng số hiện đại. Đây cũng là cách VPBank hiện thực hóa tinh thần chuyển đổi số của ngành ngân hàng, lấy công nghệ làm đòn bẩy, lấy khách hàng làm trọng tâm và liên tục đổi mới để kiến tạo những trải nghiệm thanh toán thông minh hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.