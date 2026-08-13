Giá vàng hôm nay tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 13/8 cũng tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce khi kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Sáng 13/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 12/8, giá vàng miếng tại cả ba doanh nghiệp cùng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. So với phiên chiều 12/8, vàng miếng tại SJC và DOJI tăng 300.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142-146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 142-146 triệu đồng/lượng.

So với sáng 12/8, vàng nhẫn SJC tăng 800.000 đồng/lượng, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên. Nếu so với phiên chiều 12/8, vàng nhẫn SJC tăng 300.000 đồng/lượng, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu không đổi.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,9 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.

Giá vàng quốc tế vượt mốc 4.400 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 13/8 giao dịch ở mức khoảng 4.444 USD/ounce, tăng 66 USD/ounce so với mức 4.378 USD/ounce trong phiên sáng 12/8. Sau nhịp hạ nhiệt hôm qua, giá kim loại quý quay lại đà tăng và vượt mốc 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.270 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,7 triệu đồng/lượng. So với mức 138,9 triệu đồng/lượng của sáng 12/8, giá vàng thế giới tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 13/8 tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce. Ảnh: Crux Investor.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.289 USD/ounce, kim loại quý này hiện cao hơn khoảng 155 USD/ounce, tương đương 3,6%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 334 USD/ounce, tương đương 8,25%.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Theo Reuters, giá vàng đã lên mốc cao nhất trong hơn 2 tháng qua khi số liệu CPI của Mỹ khiến thị trường bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Khi lãi suất không còn chịu áp lực tăng mạnh, nhà đầu tư có xu hướng quan tâm hơn đến vàng vì chi phí nắm giữ kim loại quý giảm bớt so với USD và trái phiếu.