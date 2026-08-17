Giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng, vàng nhẫn lên 145,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 17/8 tăng 800.000 đồng/lượng, vàng nhẫn lên 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên 4.300 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng

Sáng 17/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với ngày 15/8, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 400.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng.

So với ngày 15/8, vàng nhẫn SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.371 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/8 giao dịch ở mức 4.371 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với mức 4.377 USD/ounce trong phiên sáng 15/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.330 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. So với mức 138,9 triệu đồng/lượng của sáng 15/8, giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 17/8 giảm nhẹ so với phiên sáng 15/8, nhưng vẫn giữ trên vùng 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở 4.323 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 48 USD/ounce, tương đương 1,1%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 367 USD/ounce, tương đương 9,16%.

Giá vàng giảm nhẹ sau nhịp phục hồi cuối tuần trước, nhưng vẫn giữ trên vùng 4.300 USD/ounce. Reuters trước đó ghi nhận vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và kỳ vọng Fed chưa vội nâng lãi suất sau các dữ liệu kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, khi giá đã tăng mạnh trong một tháng qua, áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện.