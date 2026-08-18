Rời lõi trung tâm, giới tinh hoa Đà thành ưa chuộng penthouse phía Nam

Rời trung tâm chật chội, giới trí thức Đà Nẵng đang đổ về khu Nam thành phố để tận hưởng môi trường sống sinh thái, tiện nghi. Tại đây, 132 căn penthouse với tầm view “triệu đô” và đặc quyền tùy biến không gian sống đang được ráo riết săn đón.

Không gian sống đẳng cấp với tầm nhìn panorama tại các căn penthouse phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Sun Property.

Giải mã sức hút khiến giới thượng lưu lựa chọn "Nam tiến"

Sống tại trung tâm từng là ưu tiên hàng đầu, nhưng hiện nay, sự đông đúc của các phường lõi như Hòa Cường, Thanh Khê, Hải Châu đang khiến nhiều người Đà Nẵng thay đổi quan điểm. Nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm hiện hữu khi lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng: hiện toàn thành phố có hơn 237.000 ô tô đăng ký, chỉ riêng năm 2025 đã tăng 19.000 chiếc và nửa đầu năm 2026 ghi nhận thêm 8.000 xe đăng ký mới. Trong khi đó, dư địa mở rộng cầu đường và các không gian xanh không còn nhiều.

Thực trạng này đã thúc đẩy cộng đồng trí thức, giới thượng lưu dịch chuyển để nâng cấp chất lượng sống. Họ có xu hướng tìm đến không gian sống rộng rãi, đa tiện ích và đặc biệt đề cao giá trị thiên nhiên.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn - điểm tựa sinh thái đắt giá của không gian đô thị phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh đó, khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt là phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn, nhanh chóng vươn mình trở thành tọa độ an cư sáng giá. Với địa thế kề giang - cận hải, nơi đây là điểm giao thoa của ba dòng sông Hàn, Cẩm Lệ, Đô Tỏa, được bao bọc bởi dải bờ biển tuyệt đẹp cùng danh thắng Ngũ Hành Sơn. Cảnh quan thiên nhiên trù phú mang đến bầu không khí trong lành, đáp ứng ưu tiên chăm sóc sức khoẻ.

Sức bật của khu Nam trung tâm còn được củng cố qua chiến lược quy hoạch hạ tầng giao thông bài bản. Sự xuất hiện của cầu Đồng Nò 2 (vừa thông xe), cầu Biện (hoàn thiện 60%), cùng kế hoạch xây dựng cầu Bùi Tá Hán và nâng cấp nút giao Hòa Xuân đang kéo khu vực này lại gần hơn với lõi trung tâm, đồng thời củng cố vị thế “cửa ngõ” kết nối với khu vực mở rộng sau sáp nhập. Đặc biệt, định hướng triển khai tuyến đường sắt đô thị (LRT) Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai và đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ xóa mờ ranh giới “trung tâm” và “vùng ven”, gia tăng sức hút dân cư cho hành lang phía Nam.

Cầu Đồng Nò 2 vừa chính thức thông xe, rút ngắn khoảng cách từ khu Nam về trung tâm thành phố. Ảnh: Ánh Dương.

Phân tích về làn sóng di dân này, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh bờ biển được ưu tiên cho du lịch, khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng. Đó là lý do các chủ đầu tư tìm đến đây, biến khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng thành 'điểm trũng' đón dòng khách tinh hoa”.

Cá nhân hóa không gian sống tại căn hộ penthouse

Minh chứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường địa ốc Nam trung tâm Đà Nẵng là màn "chào sân" ấn tượng của ba tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower của Sun Group. Các giỏ hàng đều được săn đón ngay trong ngày ra mắt, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao.

Bộ ba tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower thu hút dòng vốn đầu tư nhờ vị trí thuận tiện kết nối. Ảnh: Sun Property.

Sức hút này đến từ vị trí đắc địa của các dự án: nếu như Spana Tower nằm ngay nút giao cầu Hòa Xuân sắp được mở rộng, Cora Tower toạ lạc tại lõi đô thị Sun NeO City với cộng đồng cư dân đông đúc, thì S-Light Tower lại hưởng lợi từ quy hoạch cầu Bùi Tá Hán kết nối nhanh chóng ra biển Mỹ Khê. Hơn thế nữa, việc được bao bọc bởi sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa mang lại môi trường an cư, nghỉ dưỡng biệt lập, giàu giá trị sinh thái cho giới chuyên gia và du khách quốc tế.

Nổi bật trong cơ cấu sản phẩm tại các tổ hợp này là 132 căn hộ penthouse – “mã định danh” của giới tinh hoa, mang đến trải nghiệm sống khác biệt từ những “biệt thự trên không” riêng tư và xứng tầm giữa lòng phố biển. Khác với những căn hộ tiêu chuẩn, penthouse sở hữu vị trí đắt giá nhất trên đỉnh các tòa tháp, mở ra tầm nhìn panorama “không góc chết”. Chỉ cần bước ra ban công, gia chủ đã có thể thưởng lãm vẻ đẹp của ba dòng sông hiền hoà và những dãy núi hùng vĩ.

Đặc biệt, tọa độ này còn là tấm vé VIP trọn đời để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội DIFF và các sự kiện nghệ thuật - giải trí tầm cỡ tại tổ hợp Sun Galaxy Complex trong tương lai.

Từ ban công căn hộ penthouse, cư dân có thể thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa DIFF đầy màu sắc. Ảnh minh họa: Ánh Dương.

Bên cạnh trải nghiệm thị giác đỉnh cao, sức hấp dẫn của bộ sưu tập penthouse mang thương hiệu Sun Group còn nằm ở đặc quyền cá nhân hóa không gian sống. Thấu hiểu mong muốn kiến tạo tổ ấm độc bản của giới thượng lưu, các căn hộ được bàn giao thô, trao cho gia chủ cơ hội “may đo” từng mét vuông theo phong cách và gu thẩm mỹ riêng biệt. Kết hợp cùng chiều cao trần lên đến 7m, chủ nhân dễ dàng biến tấu nơi ở thành cấu trúc căn hộ loft hoặc duplex hai tầng. Việc “mua một, hưởng hai” không chỉ giúp nhân đôi diện tích sử dụng thực tế, mà còn cho phép cư dân phân tách giữa không gian sinh hoạt chung và chốn nghỉ riêng tư.

Chia sẻ về giá trị của dòng sản phẩm đặc biệt này, đại diện Sun Property nhận định: “Đối với cộng đồng trí thức, ngôi nhà không đơn thuần là nơi ở, mà còn phản chiếu phong cách sống và gu thẩm mỹ cá nhân. Bằng việc giới thiệu dòng sản phẩm penthouse tại khu Nam trung tâm Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn trao quyền tối đa để mỗi khách hàng tự tay kiến tạo không gian sống đậm chất riêng”.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa toạ độ kề sông gần biển, tầm nhìn độc bản và khả năng tùy biến thiết kế đã biến các căn penthouse tại bộ ba Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower thành những tài sản được săn đón. Giữa bối cảnh nội đô ngày một khan hiếm quỹ đất, việc sở hữu một "dinh thự trên không" tại tâm điểm phát triển mới như Nam trung tâm Đà Nẵng sẽ vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thăng hoa và đẳng cấp của giới thành đạt, vừa đảm bảo giá trị tích sản dài hạn.