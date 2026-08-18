26.000 tỷ đồng trái phiếu chảy về ngân hàng và bất động sản, đa số không có tài sản đảm bảo

Có 26.000 tỷ đồng trái phiếu được huy động trong tháng 7 vừa rồi. Đáng nói chỉ 5.000 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo, tương đương 19% tổng giá trị phát hành.

Phát hành trái phiếu về mức thấp nhất 5 tháng

Báo cáo Tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 7/2026 do Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố ngày 11/8/2026 cho thấy, tổng giá trị TPDN phát hành mới trong tháng đạt 26.000 tỷ đồng. Số liệu này giảm tới 80% so với tháng 6 (đạt 132.000 tỷ đồng) và là mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây.

Trong đó, ngân hàng là nhóm phát hành chính khi chiếm tới 79% tổng giá trị, tương đương hơn 20.500 tỷ đồng. Theo sau là nhóm bất động sản khi phát hành hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương 11%.

Theo thống kê sơ bộ của VietTimes, ngân hàng phát hành nhiều nhất TPDN trong tháng vừa rồi là HDBank khi huy động 6 đợt với tổng giá trị trên 7.100 tỷ đồng. Trong đó lô có giá trị phát hành lớn nhất là 2.717 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm.

BIDV cũng là ngân hàng phát hành thêm TPDN trong tháng 7 vừa qua, với tổng giá trị phát hành 2.200 tỷ đồng. Còn Sacombank huy động 3.230 tỷ đồng từ các trái chủ.

Một số nhà băng cũng huy động vốn qua kênh trái phiếu này là Vietcombank (600 tỷ đồng), Bắc Á (500 tỷ), MB (400 tỷ), TPBank (200 tỷ),…

Bên cạnh đó còn có doanh nghiệp phi tài chính như Vinhomes huy động 3.000 tỷ đồng và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal hút 2.000 tỷ đồng TPDN.

Đáng chú ý, theo thống kê của VIS Rating, trong 26.000 tỷ đồng huy động vốn qua kênh trái phiếu chỉ có 5.000 tỷ đồng trái phiếu là có tài sản đảm bảo. Đồng nghĩa với tới 21.000 tỷ đồng không được đảm bảo bằng tài sản.

Giá trị phát hành TPDN trong tháng 7 giảm mạnh và về mức thấp nhất trong 5 tháng gần nhất, đồng thời giá trị có tài sản đảm bảo cũng chỉ đạt 5.000 tỷ đồng trong tổng số 26.000 tỷ đồng trái phiếu được huy động.

Thống kê chi tiết cho thấy cấu trúc lãi suất và kỳ hạn của hai nhóm phát hành chính có sự phân hóa rõ rệt.

Ở nhóm ngân hàng, lãi suất trái phiếu trung bình đạt 8,7%/năm, với kỳ hạn phát hành trung bình kéo dài đến 12,5 năm.

Ví dụ HDBank, lãi suất trái phiếu kỳ đầu tiên dao động từ 8,5%/năm đến 8,8%/năm. BIDV trả lãi cho trái chủ ở mức 8,3% - 8,5%/năm. Trong khi đó lãi suất coupon tại Sacombank lên tới 10%/năm.

Với nhóm bất động sản, lãi suất trái phiếu trung bình cao hơn đáng kể, khoảng 10,9%/năm, tuy nhiên kỳ hạn trung bình lại ngắn hơn nhiều, chỉ ở mức 5,5 năm so với 12,5 năm của nhóm ngân hàng.

Riêng lô trái phiếu của CTCP Vinhomes với giá trị 2.000 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm, có tài sản đảm bảo và lãi suất kỳ đầu là 12,5%/năm.

Tính chung cấu trúc kỳ hạn của toàn bộ trái phiếu phát hành mới trong tháng 7/2026, có tới 69% giá trị phát hành thuộc kỳ hạn 5 - 10 năm, 30% thuộc kỳ hạn 3 - 5 năm và chỉ 1% thuộc kỳ hạn 1 - 3 năm.

242.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đến hạn

Dữ liệu của cũng chỉ ra rằng tổng giá trị TPDN sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới (từ tháng 8/2026 đến tháng 7/2027) là 242.000 tỷ đồng. Mức này tăng lên so với con số 189.000 tỷ đồng của 12 tháng gần nhất.

Đỉnh điểm đáo hạn sẽ rơi vào tháng 12/2026 với 31.000 tỷ đồng và tháng 6/2027 với 38.000 tỷ đồng.

Đối nhóm ngân hàng, nơi có giá trị đáo hạn lớn nhất 12 tháng tới đứng đầu là ACB (hơn 21.200 tỷ). Theo sau là Agribank với hơn 7.500 tỷ đồng TPDN đáo hạn. Sacombank và LPBank lần lượt xếp sau với 5.000 tỷ và 3.000 tỷ.

Đơn vị: Nghìn tỷ đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng, Tập đoàn Vingroup sẽ ghi nhận hơn 17.700 tỷ đồng TPDN đáo hạn trong 1 năm tới, trong tổng hơn 29.700 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội cũng chứng kiến trên 12.600 tỷ đồng TPDN tới hạn từ đây đến tháng 7/2027.

Hai công ty bất động sản là Công ty TNHH ParkLand 53 và CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long cùng đối diện với khoản trái phiếu đến hạn 7.000 tỷ đồng.