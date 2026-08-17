Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 "nóng" dần, hãng nào có giá thấp nhất?

Vietjet đang là hãng hàng không có giá vé máy bay dịp lễ 2/9 rẻ nhất ở hầu hết các chặng, trong khi Vietnam Airlines đang nằm ở phân khúc cao nhất.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 nên nhu cầu vui chơi, giải trí tăng cao. Các dịch vụ vận chuyển hành khách, trong đó có hàng không trong dịp này vì thế cũng trở nên sôi động hơn.

Chiều 17/8, ghi nhận trên các hệ thống bán vé cho thấy nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways đang mở bán vé máy bay đến các điểm du lịch cho dịp lễ 2/9.

Giá vé hãng nào đang rẻ nhất?

Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội – Đà Nẵng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29/8) của Vietnam Airlines ở hầu hết khung giờ sáng rơi vào cảnh “cháy vé”, tình trạng này cũng xảy ra ở ghế thương gia. Các khung giờ còn lại có giá từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/chặng.

Một số khung giờ đẹp chặng TP.HCM – Đà Nẵng cũng rơi vào cảnh hết vé cả ở hạng phổ thông và thương gia. Giá vé trên hệ thống nhỉnh hơn bay từ Hà Nội là từ 2,3 – 2,5 triệu đồng/chặng.

Giá vé chặng Hà Nội – Đà Nẵng, TP HCM – Đà Nẵng của Vietnam Airlines.

Với Vietjet, nếu khách khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng vào ngày 29/8 thì hạng thương gia đã hết chỗ, các hạng còn lại dao động 1,4 – 3,5 triệu đồng. Điều này cũng xảy ra ở chặng TP.HCM – Đà Nẵng khi hãng báo hết chỗ vé thương gia, các hạng vé còn lại vẫn còn nhiều.

Sun PhuQuoc Airways niêm yết giá vé phổ thông Hà Nội – Đà Nẵng thấp nhất là 1,9 triệu đồng, cao nhất là 6 triệu đồng. Ở hạng vé cao cấp hơn, chi phí cho chặng này lên tới 8,8 – 9,5 triệu đồng.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29/8), Vietravel Airlines công bố giá vé Hà Nội đi Đà Nẵng từ 1,5 – 2,2 triệu đồng.

Riêng Bamboo Airways thông báo không khai thác chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng. Điều này diễn ra trong bối cảnh hãng bay chỉ còn 3 tàu bay.

Thông báo từ Bamboo Airways.

Đối với đường bay nhộn nhịp nhất là Hà Nội – TP.HCM, Vietnam Airlines có giá vé thấp nhất 2,8 triệu đồng, cao nhất gần 3,3 triệu đồng vào ngày 29/8. Một số khung giờ đẹp ở hạng thương gia đã không còn mở đặt chỗ do lượng khách đã đủ.

Vietjet và Vietravel Airlines có giá vé 1,1 – 3,7 triệu đồng. Trong khi Sun PhuQuoc Airways có chi phí từ 1,7 triệu đồng, còn ở hạng thương gia là 8,7 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Nha Trang ngày đầu nghỉ lễ ở Vietnam Airlines hiện dao động 4,3 – 5,9 triệu đồng/chiều ở hạng phổ thông. Nếu chuyển lên thương gia, hành khách cần chi tới 10 triệu đồng, song, một số khung giờ đẹp hiện nay cũng đã hết vé.

Chi phí sẽ “mềm” hơn nếu khách hàng bay tại Vietjet khi chỉ cần bỏ ra từ 1,8 triệu đồng là có thể bay Hà Nội - Nha Trang. Thậm chí, giá vé còn rẻ hơn 300.000 đồng/chặng nếu chọn cất cánh tại Vietravel Airlines.

Nhìn chung, ở các chặng bay nội địa, chi phí bay tại Vietjet đang là rẻ nhất. Mức cao nhất đang thuộc về Vietnam Airlines.

Gia tăng thêm chuyến bay

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng nhanh trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines cho biết sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, TP HCM và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

Tương tự, Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân dịp Quốc khánh. Trong thời gian từ 26/8 - 5/9, Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối TP HCM, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt…

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 15/7-15/8 và từ ngày 24/8 - 6/9, hai cảng hàng không này sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/h; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6h - 23h59 (giờ Hà Nội) từ 42 chuyến/h lên 44 chuyến/h.