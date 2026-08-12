Giá vàng SJC hôm nay giảm 1,7 triệu đồng/lượng

Sáng 12/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với phiên sáng 11/8, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 1,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 1,7 triệu đồng/lượng. So với phiên chiều 11/8, giá vàng miếng tại SJC và DOJI tăng 300.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu không thay đổi.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 142-146 triệu đồng/lượng.

So với sáng 11/8, vàng nhẫn SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn giảm 400.000 đồng/lượng. So với phiên chiều 11/8, vàng nhẫn SJC tăng 300.000 đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên. Giá vàng trong nước sáng nay giảm rõ rệt so với cùng thời điểm hôm qua, nhưng không biến động mạnh so với phiên đóng cửa chiều 11/8.

Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước đang điều chỉnh lại sau nhịp tăng nóng, trong khi giá vàng thế giới cũng hạ nhiệt sau chuỗi tăng liên tiếp.

Giá vàng thế giới ngắt mạch tăng

Dữ liệu Goldprice cho biết giá vàng thế giới sáng 12/8 giao dịch ở mức 4.378 USD/ounce, giảm 35 USD/ounce so với mức 4.413 USD/ounce trong phiên sáng 11/8.

Theo ghi nhận của VietTimes, sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá kim loại quý đã có dấu hiệu quay đầu, song vẫn duy trì gần vùng 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay 26.320 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng. So với giá 140,2 triệu đồng/lượng của sáng 11/8, giá vàng thế giới giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 12/8 hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì gần vùng 4.400 USD/ounce. Ảnh: Crux Investor.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở mức 4.131 USD/ounce, giá kim loại quý này hiện vẫn cao hơn 247 USD/ounce, tăng gần 6%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng 298 USD/ounce, tương đương 7,34%.

Giá vàng sáng nay giảm sau chuỗi tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì ở vùng cao gần 4.400 USD/ounce. Đà tăng trong những phiên gần đây chủ yếu được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Theo Reuters, vàng đã tăng mạnh cuối tuần trước sau khi số liệu việc làm kém tích cực làm dịu áp lực lãi suất, yếu tố thường có lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng. Tuy nhiên, thị trường đang chờ thêm dữ liệu lạm phát của Mỹ, gồm CPI và PPI, để đánh giá rõ hơn hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.