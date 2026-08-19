Ai đứng sau 2 ứng dụng thu phí không dừng ePass và VETC?

Nếu như VETC ra đời trước và được xem là trùm thu phí không dừng với thị phần 75%, thì ePass tự giới thiệu là dịch vụ ETC phát triển nhanh nhất Việt Nam.

ePass và VETC là 2 nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: VETC.

Thu phí tự động không dừng (ETC) là hình thức thu phí đang được áp dụng trên các tuyến đường cao tốc. Hai nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất Việt Nam hiện nay là ePass và VETC.

Cuối tháng 7/2026, 2 đơn vị này thông báo sẽ thu phí người dùng ví điện tử giao thông từ tháng 8. Mức phí dịch vụ quản lý tài khoản áp dụng với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp nhằm duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật...

Với 6,3 triệu khách hàng, khoản thu này mang lại ít nhất hơn 40 tỷ đồng mỗi tháng, trở thành nội dung được bàn luận trên các diễn đàn những ngày qua.

Viettel nắm 86% vốn ePass

ePass do CTCP Giao thông số Việt Nam - đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel - quản lý.

Theo giới thiệu trên website, ePass là một loại thẻ dịch vụ do Tập đoàn Viettel triển khai. Thẻ được tích hợp các chip điện tử, sau đó được gắn lên các phương tiện giao thông để không phải dừng lại khi qua hệ thống thu phí.

“Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng phát triển nhanh nhất Việt Nam với mạng lưới cung cấp dịch vụ tại 34 tỉnh thành. Đồng thời các phương thức thanh toán của ePass đa dạng, linh hoạt, đặt yếu tố bảo mật khách hàng lên hàng đầu”, website của ePass thông tin.

ePass hiện cung cấp dịch vụ thu phí tại 235 điểm đỗ xe và 5 sân bay lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài), hướng tới các nền tảng đỗ xe không chạm, trung tâm dữ liệu thông minh phục vụ quản lý đô thị và thanh toán bảo hiểm.

ePass chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam. Công ty này được thành lập tháng 7/2020 với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Trụ sở chính công ty đặt tại số 01 đường Trần Hữu Dực, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc thời điểm mới thành lập là Bùi Trình (sinh năm 1975).

Vốn điều lệ ban đầu của Giao thông số Việt Nam là hơn 368 tỷ đồng, trong đó Viettel nắm 86%. Hai cổ đông còn lại là CTCP Đầu tư Công nghệ Hạ tầng Vietin nắm 12% và CTCP Công nghệ Tiên Phong giữ 2%.

VETC: Từng lo sợ phá sản đến việc chiếm 3/4 thị phần

VETC chịu sự quản lý của CTCP VETC. Đây đơn vị thành viên của CTCP Tasco (Mã: HUT) - doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như bảo hiểm, sản xuất và phân phối ôtô, bất động sản... Công ty này đang phân phối xe hơi của một số thương hiệu như Volvo, Lynk&Co, Geely... Ngoài ra, Tasco còn được mệnh danh là “trùm” BOT khi trực tiếp vận hành và thu phí các dự án BOT giao thông trên cả nước.

CTCP VETC (Tasco nắm 92% vốn) hiện là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng ETC lớn nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp này chiếm 75% thị phần với 136 trạm thu phí và 765 làn thu phí cao tốc.

Năm gần nhất, VETC có 4,3 triệu khách hàng trên app, 3 triệu khách hàng dùng ví VETC trên tổng số 6 triệu khách hàng sở hữu và sử dụng xe ô tô tại Việt Nam.

Không dừng lại ở dịch vụ thu phí tự động (ETC) tại cao tốc, bãi đỗ hay cảng hàng không, VETC đang tiến tới số hóa toàn bộ trải nghiệm giao thông: từ quản lý hồ sơ, tra cứu phạt nguội, thanh toán phí bảo trì đường bộ đến nhắc lịch đăng kiểm và bảo dưỡng.

Đặc biệt, từ năm 2025, các dịch vụ như VETC Cứu hộ và Bảo hiểm TNDS đã được triển khai với trải nghiệm số hóa 100%, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, thanh toán và lưu trữ chứng từ trực tuyến trên cùng nền tảng VETC Digital, tạo ra một hành trình trải nghiệm số xuyên suốt.

CTCP VETC không phải là công ty đại chúng và không có kết quả kinh doanh được công bố rộng rãi.

Song qua những số liệu do phía Tasco tiết lộ trong các sự kiện đại hội thường niên hoặc do VietTimes liệt kê tính theo bộ phận kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, VETC liên tục thua lỗ kể từ khi hoạt động từ năm 2016 đến năm 2022.

Đỉnh điểm mức lỗ lên tới 300 tỷ đồng vào năm 2020. Thậm chí hồi 2019, Tasco từng muốn trả lại dự án này cho Bộ Giao thông Vận tải vì lo phá sản.

Đến tháng 8/2022, VETC chính thức thu phí dán thẻ ETC, từ đó cải thiện nguồn thu.

Tháng 4/2023, công ty được cấp giấy phép dịch vụ trung gian thanh toán. Họ mở ứng dụng ví điện tử cho phép chi trả phí giao thông, bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu... với hàng triệu người dùng. Thời điểm đó, ban lãnh đạo Tasco kỳ vọng VETC có lãi lần đầu vào năm 2023, nhưng thực tế mảng này vẫn lỗ hơn 88 tỷ đồng.

Mãi đến năm 2024 trở đi, VETC mới ghi nhận có lãi, lần lượt là 23 tỷ đồng năm 2024 và tăng mạnh lên 136 tỷ đồng năm 2025.

VETC liên tục thua lỗ, mãi đến năm 2024 mới bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương. Nguồn: VETC, Tasco.

Nhờ kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2025, mức lỗ lũy kế của VETC đã thu hẹp từ hơn 589 tỷ đồng vào cuối năm 2024 xuống còn khoảng 468 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Sự thu hẹp khoảng 121 tỷ đồng lỗ lũy kế cho thấy hiệu quả trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh hỗ trợ thu phí đường bộ của doanh nghiệp.

Theo báo cáo do chính VETC trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds), tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của VETC tăng lên mức 3.003 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, khoản “Phải trả ngắn hạn khác” chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1.437 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng đứng ở mức 677 tỷ đồng.

Ngoài ra, VETC đang có một lô trái phiếu lưu hành giá trị 500 tỷ đồng được phát hành vào tháng 7/2025.

Đây là trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) - làm trái chủ. Lãi suất cố định theo tiền đồng là 5%/năm. Khoản đầu tư này được kỳ vọng đẩy nhanh hơn các dự án giao thông thông minh mà VETC đang theo đuổi.

Tính đến hết 2025, VETC đang có tổng nợ phải trả vượt 3.000 tỷ đồng, gấp 14 lần vốn chủ sở hữu.

Tại cuối 2025, vốn chủ sở hữu của VETC tăng mạnh từ 83 tỷ lên 219 tỷ đồng sau một năm. Điều này đã giúp cải thiện đáng kể hệ số đòn bẩy. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã giảm mạnh từ mức 34 lần của năm trước xuống còn 14 lần vào cuối năm 2025. Mặc dù có sự sụt giảm, nhưng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Chỉ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VETC năm 2025 đạt 18,23%, tăng mạnh so với mức 3,03% của năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) cũng tăng từ 1% lên 4%.

Như vậy, năm 2025 đánh dấu giai đoạn bứt phá về lợi nhuận của VETC, giúp cải thiện sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua việc giảm lỗ lũy kế và tăng cường khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, với hệ số nợ phải trả gấp 14 lần vốn chủ sở hữu và việc phát sinh thêm nợ trái phiếu, áp lực quản trị nghĩa vụ tài chính vẫn là yếu tố cần lưu ý trong cơ cấu vận hành của doanh nghiệp này.