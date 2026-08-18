Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.

Nợ xấu đang xấu hơn

Thống kê của VietTimes đối với 27 ngân hàng niêm yết cho thấy đến cuối tháng 6/2026, tổng giá trị nợ xấu là 310.000 tỷ đồng, tăng gần 48.000 tỷ đồng, tương đương tăng 18% so với cuối năm 2025.

Chỉ có 3 đơn vị ghi nhận nợ xấu giảm là: VietBank (giảm 27%), Nam A Bank (giảm 24%) và Saigonbank (giảm 1%).

Trong 24 ngân hàng còn lại, có không ít đơn vị ghi nhận tốc độ tăng trưởng nợ xấu rất mạnh, như: ABBank (tăng 62%), TPBank (tăng 59%), HDBank (tăng 38%), BIDV (tăng 31%), PGBank (tăng 30%), MB (tăng 27%).

Thấp hơn một chút là VPBank (tăng 21%), LPBank (tăng 21%), OCB (tăng 19%), Sacombank (tăng 19%), BVBank (tăng 18%), SeABank (tăng 17%), ACB (tăng 15%), VietinBank (tăng 14%), Techcombank (tăng 12%), Vietcombank (tăng 11%), Eximbank (tăng 10%).

Những ngân hàng tăng trưởng nợ xấu ít nhất là: Bac A Bank (tăng 6%), KienlongBank (tăng 6%), MSB (tăng 6%), SHB (tăng 5%), VIB (tăng 2%), NCB (tăng 2%) và VietABank (tăng 1%).

Xét giá trị tuyệt đối, Sacombank là ngân hàng có nợ xấu lớn nhất hệ thống với 47.957 tỷ đồng. Theo sau là BIDV (45.719 tỷ đồng), VPBank (38.087 tỷ đồng), VietinBank (25.079 tỷ đồng), HDBank (18.392 tỷ đồng), MB (17.797 tỷ đồng), SHB (13.672 tỷ đồng), VIB (11.617 tỷ đồng), Vietcombank (10.737 tỷ đồng).

Các ngân hàng có giá trị nợ xấu dưới 10.000 tỷ đồng gồm: Techcombank (9.171 tỷ đồng), NCB (8.592 tỷ đồng), OCB (8.013 tỷ đồng), LPBank (7.963 tỷ đồng), ACB (7.657 tỷ đồng), TPBank (6.279 tỷ đồng), MSB (5.826 tỷ đồng), Eximbank (5.794 tỷ đồng), SeABank (5.702 tỷ đồng).

Nhóm có nợ xấu thấp nhất là: Nam A Bank (3.222 tỷ đồng), BVBank (2.752 tỷ đồng), VietBank (2.240 tỷ đồng), ABBank (1.615 tỷ đồng), Bac A Bank (1.540 tỷ đồng), KienlongBank (1.418 tỷ đồng), PGBank (1.417 tỷ đồng), VietABank (1.172 tỷ đồng) và Saigonbank (641 tỷ đồng).

Nguồn: BCTC quý II/2026 các ngân hàng

Xét tỷ lệ nợ xấu, Sacombank tiếp tục giữ vị trí "quán quân" với tỷ lệ lên tới 7,54%. Đứng ngay sau là NCB với 6,43%.

Các ngân hàng "vượt trần" gồm: OCB (3,64%), BVBank (3,3%), VPBank (3,28%), Eximbank (3,08%); "cận trần" gồm: VIB (2,93%), PGBank (2,93%), Saigonbank (2,89%), HDBank (2,79%).

Nhóm các ngân hàng cần chú ý là MSB (2,53%), SeABank (2,25%), SHB (2,07%).

Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn là: VietBank (1,87%), TPBank (1,86%), LPBank (1,85%), BIDV (1,83%), KienlongBank (1,83%), Nam A Bank (1,47%), MB (1,45%), VietABank (1,22%), ABBank (1,2%), VietinBank (1,2%), Bac A Bank (1,13%), Techcombank (1,08%), ACB (1,03%) và Vietcombank (0,61%).

Đáng nói, có tới 16/27 ngân hàng nêu trên ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng trong 6 tháng đầu năm 2026. Sacombank tăng mạnh nhất (tăng 1,13 điểm %), tiếp đến là TPBank (tăng 0,57 điểm %), PGBank (tăng 0,57 điểm %), BIDV (tăng 0,36 điểm %), ABBank (tăng 0,35 điểm %), HDBank (tăng 0,35 điểm %), OCB (tăng 0,25 điểm %), Eximbank (tăng 0,22 điểm %), BVBank (tăng 0,2 điểm %), SeABank (tăng 0,19 điểm %), LPBank (tăng 0,17 điểm %), MB (tăng 0,16 điểm %), VietinBank (tăng 0,1 điểm %).

3 ngân hàng tăng thấp nhất là: ACB (tăng 0,06 điểm %), Vietcombank (tăng 0,03 điểm %) và Techcombank (tăng 0,01 điểm %).

Nguồn: BCTC quý II/2026 các ngân hàng

Với các ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu, phần đa giảm dưới 0,1 điểm % như: VietABank (giảm 0,09 điểm %), Saigonbank (giảm 0,07 điểm %), SHB (giảm 0,05 điểm %), VPBank (giảm 0,05 điểm %), VIB (giảm 0,04 điểm %), KienlongBank (giảm 0,03 điểm %), Bac A Bank (giảm 0,02 điểm %). Điều này cho thấy, mức độ giảm là rất hạn chế.

Đây là nguyên do khiến tỷ lệ nợ xấu bình quân của 27 ngân hàng được thống kê tăng từ 1,85% (cuối năm 2025) lên 2,01% (tại cuối tháng 6/2026), mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

"Bộ đệm" ngày càng mỏng

Trong khi nợ xấu dâng lên nhanh chóng thì tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại nhiều ngân hàng lại mỏng đi trong nửa đầu năm 2026.

Thực tế, nhiều ngân hàng đã tăng quy mô dự phòng như: Vietcombank (tăng 20% lên 29.984 tỷ đồng), Sacombank (tăng 5,6% lên 27.177 tỷ đồng), VPBank (tăng 22,7% lên 21.395 tỷ đồng), MB (tăng 26,7% lên 16.663 tỷ đồng), Techcombank (tăng 9,7% lên 11.522 tỷ đồng), HDBank (tăng 26% lên 9.197 tỷ đồng) ACB (tăng 5,7% lên 8.065 tỷ đồng), LPBank (tăng 9% lên 5.316 tỷ đồng), VIB (tăng 4,2% lên 5.063 tỷ đồng), OCB (tăng 27,6% lên 4.562 tỷ đồng), TPBank (tăng 15% lên 4.177 tỷ đồng), SeABank (tăng 16,2% lên 3.797 tỷ đồng), MSB (tăng 5,3% lên 3.003 tỷ đồng), Bac A Bank (tăng 32,7% lên 2.076 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, do tốc độ tăng nợ xấu nhanh hơn tốc độ tăng dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại nhiều ngân hàng đã giảm khá mạnh. Các ngân hàng giảm mạnh nhất là: VietinBank từ 159% xuống 134%, BIDV từ 100% xuống 76%, Techcombank từ 128% xuống 126%, ACB từ 114% xuống 105%, ABBank từ 120% xuống 87%, LPBank từ 74% xuống 67%, TPBank từ 92% xuống 67%, HDBank từ 55% xuống 50%, PGBank từ 51% xuống 43%, Eximbank từ 44% xuống 32%...

Thị trường chỉ ghi nhận một số ít ngân hàng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu như: Vietcombank từ 259% lên 279%, Bac A Bank từ 108% lên 135%, VietABank từ 91% lên 100%, KienlongBank từ 88% lên 91%.

Nhìn chung, số ngân hàng hiện có tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 100% trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay: Vietcombank (279%), Bac A Bank (135%), VietinBank (134%), Techcombank (126%), ACB (105%), VietABank (100%).

Số ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao cũng hạn hữu, gồm: MB (94%), KienlongBank (91%), ABBank (87%), SHB (83%), BIDV (76%), VietBank (69%), Nam A Bank (68%)…

Nhóm ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp nhất là: VIB (44%), PGBank (43%), BVBank (43%), Saigonbank (36%), Eximbank (32%) và NCB (19%).

Những diễn biến này phản ánh sự suy giảm về chất lượng tài sản của các ngân hàng. Điều này ngày càng trở nên đáng lo hơn trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường bất động sản.

Nguồn: BCTC quý II/2026 các ngân hàng

Phản ánh điều gì?

Trao đổi với VietTimes, TS Châu Đình Linh, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết nợ xấu trong nửa đầu năm 2026 gia tăng xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. Một là gia tăng tự nhiên theo sự mở rộng quy mô tín dụng. Hai là sự bộc lộ của nợ xấu tiềm ẩn trong giai đoạn trước đó.

"Sự gia tăng của nợ xấu trong nửa đầu năm 2026 là một tín hiệu cảnh báo sớm cho rủi ro hệ thống. Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có gì quá nguy hiểm, nhưng do nợ xấu có độ trễ, phát lộ từ từ theo thời gian, nên rất cần quan tâm theo dõi và lên phương án khắc phục từ sớm", ông Linh nhấn mạnh.

Theo ông Châu Đình Linh, triển vọng nợ xấu trong thời gian tới còn tuỳ thuộc vào diễn biến của kinh tế vĩ mô, biến động của từng lĩnh vực cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Song, nếu nợ xấu có tính tập trung vào các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ và trung bình thì đó sẽ là vấn đề đáng ngại.

Những biến số được xem sẽ tác động tới diễn biến nợ xấu trong thời gian tới là tốc độ hình thành nợ nhóm 2, khả năng duy trì nguồn thu hồi nợ ngoại bảng và tiến độ củng cố bộ đệm dự phòng tại các ngân hàng có lượng nợ xấu lớn.

Còn Chứng khoán Rồng Việt nhận định trong nửa cuối năm 2026, áp lực trích lập dự phòng sẽ gia tăng và trở thành rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng lợi nhuận, nhất là với các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu dưới 60%.