ROX Key Holdings tăng trưởng mạnh, sắp trả cổ tức bằng tiền mặt

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của ROX Key Holdings (mã TN1) cho thấy bức tranh tăng trưởng tích cực, với doanh thu tăng gần 50%, lợi nhuận gộp tăng hơn 70% và lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, Công ty cổ phần ROX Key Holdings ghi nhận 609,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 198,1 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý II/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 317,9 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì đà mở rộng trong nửa đầu năm. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ROX Key Holdings đạt 138,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 25,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với mức 110,2 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng khoảng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện ROX Key nhận chứng nhận tại Lễ công bố FAST500 năm 2026

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là tốc độ tăng của lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể so với doanh thu.

Trong 6 tháng đầu năm, ROX Key Holdings ghi nhận 180,1 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng khoảng 75 tỷ đồng, tương đương 71,3% so với mức 105,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu tăng 48,2%. Như vậy, lợi nhuận gộp đang tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng doanh thu.

Theo kế hoạch, TN1 sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp nhận 500 đồng. Với gần 60,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lần này.

Được biết, cùng với việc trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty cổ phần ROX Key Holdings dự kiến phát hành thêm hơn 6 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 10 cp mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 60 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ TN1 sẽ tăng từ gần 601 tỷ đồng lên hơn 661 tỷ đồng đồng thời, công ty cũng duy trì tỷ lệ cổ tức 15% cho năm 2026.

ROX Key là đơn vị cung cấp giải pháp trong lĩnh vực quản lý, vận hành bất động sản, quản lý khách sạn – lưu trú, nhân sự và công nghệ, nằm trong hệ sinh thái ROX Group. Trong Báo cáo thường niên năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh theo định hướng tăng trưởng ổn định và bền vững với doanh thu dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng. Như vậy so với mục tiêu đề ra, 6 tháng đầu năm, ROX Key Holdings đã đạt 55% kế hoạch năm. Cùng với việc thúc đẩy kinh doanh, công tác nhân sự của ROX Key cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Do còn đảm nhiệm các công việc khác trong Tập đoàn, bà Phạm Thị Vân Hà – Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm để tập trung cho các mục tiêu kinh doanh khác. Nhân sự thay thế bà Phạm Thị Vân Hà sẽ được công bố vào đầu tháng 10 sau khi họp lấy ý kiến cổ đông theo quy định.