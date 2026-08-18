close Đăng nhập

ROX Key Holdings tăng trưởng mạnh, sắp trả cổ tức bằng tiền mặt

Yến Linh
Yến Linh

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của ROX Key Holdings (mã TN1) cho thấy bức tranh tăng trưởng tích cực, với doanh thu tăng gần 50%, lợi nhuận gộp tăng hơn 70% và lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, Công ty cổ phần ROX Key Holdings ghi nhận 609,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 198,1 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý II/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 317,9 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì đà mở rộng trong nửa đầu năm. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ROX Key Holdings đạt 138,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 25,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với mức 110,2 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng khoảng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

roxkey-fast500-anh1.jpg
Đại diện ROX Key nhận chứng nhận tại Lễ công bố FAST500 năm 2026

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là tốc độ tăng của lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể so với doanh thu.

Trong 6 tháng đầu năm, ROX Key Holdings ghi nhận 180,1 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng khoảng 75 tỷ đồng, tương đương 71,3% so với mức 105,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu tăng 48,2%. Như vậy, lợi nhuận gộp đang tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng doanh thu.

Theo kế hoạch, TN1 sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp nhận 500 đồng. Với gần 60,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lần này.

Được biết, cùng với việc trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty cổ phần ROX Key Holdings dự kiến phát hành thêm hơn 6 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 10 cp mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 60 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ TN1 sẽ tăng từ gần 601 tỷ đồng lên hơn 661 tỷ đồng đồng thời, công ty cũng duy trì tỷ lệ cổ tức 15% cho năm 2026.

ROX Key là đơn vị cung cấp giải pháp trong lĩnh vực quản lý, vận hành bất động sản, quản lý khách sạn – lưu trú, nhân sự và công nghệ, nằm trong hệ sinh thái ROX Group. Trong Báo cáo thường niên năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh theo định hướng tăng trưởng ổn định và bền vững với doanh thu dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng. Như vậy so với mục tiêu đề ra, 6 tháng đầu năm, ROX Key Holdings đã đạt 55% kế hoạch năm. Cùng với việc thúc đẩy kinh doanh, công tác nhân sự của ROX Key cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Do còn đảm nhiệm các công việc khác trong Tập đoàn, bà Phạm Thị Vân Hà – Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm để tập trung cho các mục tiêu kinh doanh khác. Nhân sự thay thế bà Phạm Thị Vân Hà sẽ được công bố vào đầu tháng 10 sau khi họp lấy ý kiến cổ đông theo quy định.

Từ khóa:

#ROX Key Holdings #FAST500

Đừng bỏ lỡ

Tin công bố

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Nam A Bank nâng quy mô hợp tác với Blueorchard lên 100 triệu USD

Nam A Bank nâng quy mô hợp tác với Blueorchard lên 100 triệu USD

Nam A Bank (HOSE: NAB) nâng tổng quy mô hợp tác tín dụng với BlueOrchard lên 100 triệu USD, đồng thời tiếp tục mở rộng nguồn vốn với các đối tác tài chính Thụy Sĩ, đưa tổng dòng vốn quốc tế thu hút từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 350 triệu USD.

Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhiều tên tuổi bảo hiểm lớn khu vực

Bảo hiểm PVI vào danh sách đề cử chung kết AIIA 2026, cùng nhiều tên tuổi bảo hiểm lớn khu vực

Bảo hiểm PVI vừa được công bố lọt vào danh sách đề cử vòng chung kết hạng mục “General Insurance Company of the Year” – Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm tại Giải thưởng Asia Insurance Industry Awards (AIIA) 2026. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đứng trong cùng nhóm với nhiều thương hiệu bảo hiểm lớn tại khu vực như MSIG Singapore và Allianz Ayudhya.

KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

KienlongBank giảm lãi suất tới 2,5%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp SME mở rộng sản xuất

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. KienlongBank triển khai chương trình “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết” dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm.

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

Cùng với sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi, PVcomBank tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,83% vào cuối tháng 6/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho Ngân hàng tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động.

VINSPACE công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SPACEX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam

VINSPACE công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SPACEX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam

Ngày 11/8/2026 Công ty Cổ phần VinSpace (“VinSpace”), công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ). Thỏa thuận đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện của VinSpace, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Việt Nam.

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Sáng 8/8, sự kiện ra mắt tháp căn hộ The Fest 2 thuộc đại đô thị Charmora City (Nha Trang) đã diễn ra bùng nổ tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột. Sự kiện quy tụ gần 800 khách mời, đánh dấu lần đầu tiên Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu sản phẩm bất động sản dòng tiền tại thị trường Tây Nguyên.

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

Lợi nhuận kỷ lục cùng những chỉ số tích cực giúp VPB trở thành một trong những cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Luận điểm đầu tư được xây dựng trên nhiều yếu tố, nổi bật là tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm nhanh nhất ngành, nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt và mức định giá ở vùng hấp dẫn.

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.