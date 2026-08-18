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LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Yến Linh
Yến Linh

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong hai ngày 18-19/8/2026, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các bộ, ngành, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ. Về phía LPBank có ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc và ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham dự.

Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank đón đoàn đại biểu gồm: ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Long – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại gian hàng LPBank.
Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank đón đoàn đại biểu gồm: ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Long – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại gian hàng LPBank.

Là sự kiện thường niên do NHNN chủ trì, chương trình năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng và chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường triển khai kế hoạch chuyển đổi số và định hướng phát triển trong giai đoạn mới của ngành ngân hàng. Lấy dữ liệu, công nghệ AI và ngân hàng thông minh làm trọng tâm, sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại cùng doanh nghiệp công nghệ nhằm chia sẻ những sáng kiến và mô hình phát triển mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

LPBank Plus – ngân hàng số thế hệ mới trên nền tảng AI

Tại sự kiện, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc LPBank đã giới thiệu tới các đại biểu những bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ hiện đại và AI vào hoạt động cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng, nổi bật là LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới của LPBank dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh.

Ông Đặng Công Hoàn - Phó Tổng Giám đốc LPBank giới thiệu về ứng dụng LPBank Plus trước các đại biểu tham dự chương trình.
Ông Đặng Công Hoàn - Phó Tổng Giám đốc LPBank giới thiệu về ứng dụng LPBank Plus trước các đại biểu tham dự chương trình.

Ra mắt ngày 28/3/2026, LPBank Plus được phát triển theo định hướng AI-First, với triết lý 3S – Simple, Smart, Safe (Đơn giản – Thông minh – An toàn). Ứng dụng tích hợp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính trên một nền tảng hiện đại, thông minh, tối giản thao tác và tăng cường ứng dụng AI nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, cá nhân hóa hơn cho khách hàng.

Một trong những tính năng nổi bật của LPBank Plus là LP Pay – trợ lý chuyển tiền AI. Thay vì nhập thủ công nhiều trường thông tin, khách hàng có thể nhập bằng văn bản, giọng nói, hình ảnh hoặc dán nội dung tin nhắn. LP Pay sẽ tự động đọc hiểu và trích xuất thông tin chỉ trong vài giây. Sau đó, khách hàng chỉ cần kiểm tra lại thông tin và xác thực bằng Face ID để hoàn tất giao dịch nhanh chóng, an toàn.

Đến nay, ứng dụng LPBank Plus đã đồng hành cùng hơn 5 triệu người dùng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, ứng dụng ghi nhận 109 triệu giao dịch, tăng 194% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng doanh số lên tới hơn 554.000 tỷ đồng.

Lộc Phát Shop – số hóa hoạt động cho hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ phần trình diễn “Hành trình 5 năm chuyển đổi số ngành Ngân hàng”, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc LPBank cũng đã trực tiếp trình bày về Lộc Phát Shop – giải pháp công nghệ trọng tâm giúp cộng đồng hộ kinh doanh và tiểu thương tối ưu hóa quản lý dòng tiền, đơn giản hóa thanh toán và minh bạch hóa vận hành trong kỷ nguyên số.

Lộc Phát Shop kết hợp thanh toán QR với công nghệ thông báo biến động số dư bằng giọng nói qua Loa Lộc Phát, giúp chủ cửa hàng xác nhận giao dịch gần như tức thời, với thời gian phản hồi khoảng 1 giây. Giải pháp đồng thời hỗ trợ theo dõi dòng tiền, doanh thu theo thời gian thực, góp phần hạn chế thất thoát và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Phần trình bày của đại diện LPBank về Lộc Phát Shop – giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền.
Phần trình bày của đại diện LPBank về Lộc Phát Shop – giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền.

Tính đến ngày 15/7/2026, Lộc Phát Shop đã phục vụ hơn 30.000 khách hàng, ghi nhận trên 33 triệu giao dịch được thông báo qua Loa Lộc Phát, với tổng giá trị đạt gần 16.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Lộc Phát Shop sẽ tiếp tục tích hợp các tiện ích như định danh điện tử, thanh toán hóa đơn và kết nối thuế, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc LPBank nhấn mạnh: “LPBank xác định công nghệ, dữ liệu và AI là những nền tảng quan trọng để chuyển đổi mô hình ngân hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các nền tảng này, đưa công nghệ vào những nhu cầu tài chính thiết thực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngân hàng thông minh và lấy khách hàng làm trọng tâm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng LPBank thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam”.

Cũng tại sự kiện, LPBank xây dựng không gian trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ số tiêu biểu như LPBank Plus, Lộc Phát Shop, các dòng thẻ tín dụng cùng hệ sinh thái dịch vụ của ngân hàng. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu cách công nghệ được ứng dụng vào các nhu cầu tài chính thường nhật và nhận những phần quà hấp dẫn từ LPBank.

Gian hàng của LPBank tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026”.
Gian hàng của LPBank tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026”.

Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng, trong thời gian tới LPBank tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và AI, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số theo hướng thiết thực, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

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#Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 #LPBank #AI-First

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