VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí.

VikkiBankS vừa thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Trí và Thành viên HĐQT Quách Minh Trí cùng 2 Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông: Trần Thiên Phước và Lê Nguyễn Quang Tâm.

Song song với đó, HĐQT VikkiBankS bầu ông Nguyễn Trường Thành làm Chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ông Thành giữ vị trí Phó chủ tịch tại VikkiBankS. Ông hiện sở hữu 5 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ VikkiBankS. Ngoài ra, ông còn giữ vị trí Giám đốc tại Công ty TNHH Bất động sản Việt Spring và Tổng giám đốc tại Công ty CP đầu tư tài chính Tầm Nhìn Mới.

Ông Thành sinh năm 1982, tham gia VikkiBankS vào tháng 2/2025 với vai trò Trưởng Ban kiểm soát. Thời điểm này trùng với giai đoạn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đổi tên thành Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki, sau khi ngân hàng mẹ DongA Bank được chuyển giao bắt buộc về HDBank và đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank).

Ngày 27/2/2026, Vikki Bank - đơn vị sở hữu 100% vốn VikkiBankS, đã chuyển nhượng 85,01% vốn cho Công ty CP Kazon Investment và 10% vốn cho ông Thành.

Vikki Bank không còn giữ vai trò công ty mẹ của VikkiBankS, thay thế bởi Kazon Investment. Ông Thành trở thành cổ đông cá nhân lớn thứ hai.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2026, VikkiBankS ghi nhận tổng doanh thu 65 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán đóng góp chủ lực tới 91%, đạt 59 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, công ty có lãi sau thuế 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lỗ gần 450 triệu đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, VikkiBankS đặt mục tiêu doanh thu 573 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 390 tỷ đồng. So với năm 2025 khi tổng doanh thu đạt 36 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng, kế hoạch năm nay cho thấy tham vọng bứt tốc mạnh mẽ.

Mới đây, VikkiBankS đã thông qua việc triển khai đợt phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; 255 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành; còn lại 80 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, phần mềm.