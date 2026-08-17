Eximbank lại họp bất thường, ai sẽ được bổ sung vào HĐQT?

Sau khi "trình làng" dàn nhân sự HĐQT mới vào cuối tháng 7 vừa qua, Eximbank dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 vào phiên họp bất thường cuối tháng 10 tới đây.

Chưa đầy 3 tháng sau Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 7, Eximbank tiếp tục triệu tập cổ đông vào ngày 14/10 tới để xem xét các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết là 14/9.

Eximbank cũng thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử là 26/8.

Động thái triệu tập phiên họp bất thường lần 2 là bước tiếp theo của Eximbank trong quá trình tái cấu trúc bộ máy quản trị.

Trước đó, tại phiên họp bất thường ngày 24/7, Eximbank đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 lên 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập, đồng thời bầu bổ sung và thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm chủ tịch, các thành viên mới gồm: bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Cũng tại đại hội này, Eximbank thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang cùng 3 thành viên HĐQT khác theo đơn từ nhiệm. Một tuần sau khi thôi giữ chức thành viên HĐQT độc lập, bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank.

Cùng với việc được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, hồ sơ của bà Trang đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với chức danh thành viên HĐQT không độc lập.

Eximbank xác nhận bà Trang sẽ tham gia ứng cử HĐQT tại phiên họp bất thường tổ chức vào tháng 10 tới đây cùng một số ứng viên khác.

Bà Phạm Thị Huyền Trang. Ảnh: Eximbank

Nếu được cổ đông thông qua, Tổng giám đốc Eximbank sẽ trở lại HĐQT nhưng với tư cách thành viên không độc lập - đáp ứng quy định hiện hành tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo lộ trình hoàn thiện cơ cấu bộ máy được ngân hàng công bố, Eximbank hướng tới mô hình HĐQT gồm từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Nửa đầu năm nay, Eximbank báo lãi trước thuế 679 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản cuối quý II đạt 266.067 tỷ đồng, trong đó nhà băng cho vay gần 186.200 tỷ đồng.