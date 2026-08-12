Cựu Chủ tịch Eximbank được đề cử vào HĐQT độc lập EVNFinance

Ông Nguyễn Cảnh Anh, cựu Chủ tịch Eximbank, dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (EVNFinance, HoSE: EVF) trong phiên họp bất thường vào ngày 21/8 tới đây.

EVNFinance thông báo ông Nguyễn Cảnh Anh là nhân sự dự kiến bầu thêm cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Cảnh Anh, 47 tuổi, có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc và giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn.

Tại EVNFinance, giai đoạn tháng 10/2020 đến tháng 7/2023, ông là Giám đốc Khối nguồn vốn.

Tại Eximbank, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT từ cuối tháng 4/2024 đến đầu tháng 12/2025. Sau khi từ nhiệm ghế lãnh đạo, ông vẫn là thành viên HĐQT nhà băng này cho đến tháng 4/2026.

Ông Nguyễn Cảnh Anh. Ảnh: Eximbank

Hiện tại, HĐQT của EVNFinance có 5 thành viên, trong đó ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch. Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường, công ty muốn HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 có 6 người, trong đó tối thiểu có 2 thành viên độc lập.

Ngoài ra, tại phiên họp bất thường cuối tháng này, EVNFinance dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 7.606 tỷ đồng lên tối đa 8.456 tỷ đồng. Số tiền thu được dùng để bổ sung vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

Công ty cũng muốn nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên không quá 50%. Lãnh đạo EVNFinance cho biết nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế quan tâm đến cơ hội tham gia sâu hơn vào công ty. Tuy nhiên, giới hạn sở hữu nước ngoài 15% hiện nay phần nào thu hẹp khả năng tiếp cận của nhóm nhà đầu tư này.

Việc nâng room ngoại lên 50% góp phần cải thiện tính thanh khoản cổ phiếu EVF trên sàn chứng khoán, tăng khả năng huy động vốn trong tương lai và tạo điều kiện hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài.